‘Të gjitha rolet i merr gruaja e tij’, Olta Gixhari sulmon ashpër Hervin Çulin: Teatri s’do bëjë hajër sa të jetë ai drejtor

Aktorja durraske Olta Gixhari,është ankuar për mënyrën sesi po e drejton “Teatrin Kombëtar” drejtori Hervin Çuli, i cili sipas saj, duke përdorur influencën e tij, ka bërë që rolet t`i marrë më shumti e shoqja, Adelina Muça.

“Unë po them një bombë tani që s’e kam thënë kurrë, por unë mendoj se Art Turbina dhe Teatri Kombëtar nuk kanë për të bërë hajër derisa të ndërrohet drejtori i Teatrit Kombëtar, që është Hervin Çuli.

Nuk kanë për të bërë hajër! Qëkur ka ardh ai njeri në Teatër, politikat në teatër kanë ndryshuar, shfaqjet janë dobësuar, premiera s’ka, luan vetëm gruaja e vet në atë teatër, vetëm gruaja e vet.

Dhe unë nuk e kuptoj se si askush nuk e shikon këtë nepotizëm të hapur.

Në Teatrin Kombëtar që kur është vënë ai drejtor, nuk ka bërë asnjë mbledhje.

Unë nuk e di se kush janë kolegët e mi.

Unë tani po flas se po plas. Falë Zotit që nuk e kam nevojë jetësore se do isha shumë…

Kam jetuar me televizion, me reklamë, me filma”, ka thënë ajo.

Gixhari ndërkohë, ka pranuar për herë të parë se është në një lidhje.

“Mund ta etikojmë vitin 2020 si vitin e dashurisë? A ke kap ndonjë është ideja?”, është pyetur aktorja e ftuar në emisionin “Siluetë”, pyetje së cilës i është përgjigjur: “Po! Kam rënë në një gjendje të rehatshme. Në një lumturi.”

Më tej e pyetur nëse partneri është me flokë apo tullac (për të kuptuar sa lekë ka), Olta është shprehur se lekët nuk janë të rëndësishme dhe se për të më me rëndësi është dashuria.

“Për mua ka rëndësi që të bie në dashuri. Po jetoj me një djalë me ekonomi mesatare dhe përpiqemi t’ia dalim të dy. Unë kam biznes timin, kam një jetë që punoj”, ka treguar ajo.