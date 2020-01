Tërmeti/ Rama në Farkë: Në fund të marsit ose fillim të prillit fillon ngritja e banesave të reja

Kryeminstri Edi Rama i shoqëruar dhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka qënë në banesën e shtetasit Bedri Shkalla, në Farkë pasi u dëmtua rëndë nga tërmeti tragjik që ndodhi mëngjesin e 26 nëntorit, ku humbën jetën 51 persona.

Rama bëri me dije se pas vendimit për të ndërtuar qyteza të reja, banorët do të zhvendosen ndërsa toka do iu ngelet. Por kjo nuk do të ndodhë me të gjithë pasi ku ka disa banesa të dëmtuara ato do të rindërtohen aty.

Sipas kryeministrit kjo do të bëhet për t´i afruar banorët e prekur nga tërmeti me qendrën dhe për të mos i lënë ata larg vendeve ku mund të marrin të gjitha shërbimet e tyre shëndetësore apo sociale.

Veliaj: Bashkë me Bedriun do të shohim se si ishte shtëpia e vjetër. Bedriu e ka bërë këtë shtëpi në ish- tokën e fermës. Në datë 21 pësoi një kolpo dhe më pas në 26 nëntor mori goditjen. Kolonat i ka pasur me shtyllat hardhive.

Rama: E ke bërë shtëpinë si artist

Veliaj: Nga shtëpia e vjetër kanë mbetur vetëm dy dhoma. Ramë dakort me Bedriun që nëse i konvenon parafabrikati me 2 kate ta bëjmë. Nëse ndryshe atëhere ta rrëzojmë këtë dhe më pas një pjesë një donator, pjesën tjetër një donator tjetër.

Rama: Nuk është cështje para fabrikati apo tullash. Por është çështje që të bëhet banesë sa më e mirë. Mos u mërzisni se do t’a kapërcejmë këtë situatë.

Veliaj: Kjo është zgjidhje provizore. Kryeminisri Rama na ka thënë se ku ka fëmijë dhe çadrat s’janë të mira atëhere do të japim konteinerë.

Rama: Këtu janë në tokën e tyre dhe shtëpitë do të ndërtohen këtu. Në rastet e tjera do të bëhen qyteza ku do të jenë më afër njëri- tjetrit, më afër me qendrës, me shërbimet, me spitalet, me kopshtet etj. Dhe jo në majë të malit aty që nuk vjen as urgjenca. Toka i mbetet atij që e ka dhe i zoti i punës të shkojë ta punojë dhe ta kthejë në shtëpi. Dhe jo të shkojë gjithë shtëpia aty se kanë bagëtitë. Mund të paguajnë një çoban apo tjetër por nuk vijon kështu kjo histori. Në fund të marsit, fillim të prilli me kësmetin e zotit fillojmë montimin e shtëpive të reja.