Trashëgimia e Nivicës, në Institutin e Arkeologjisë Amerikane

Fundjavën e kaluar në Uashington DC u mbaj konferenca e përvitshme e Institutit të Arkeologjisë Amerikane. Ky Institucion shkencor më i vjetri në Amerikën e Veriut mbledh arkeologë dhe studiues nga e gjithë bota për të prezantuar projekte dhe kërkime me interes të rëndësishëm ndërkombëtar.

Krahas një numri prezantimesh të projekteve ndërkombëtare u prezantua edhe projekti “Nivica” një bashkëpunim shqiptaro-çek i nisur dy vite të shkuara për ta studiuar krahinën malore të Kurveleshit një krahinë e jugut shqiptar midis Tepelenës dhe bregdetit. Ky projekt, i cili është pjesë e një ideje më ambicioze për të rimëkëmbur krahinën me potencial të madh turistik ka mundur të tërheqë interesin e studiuesve dhe arkeologëve të Universitetit të Bernos dhe Universitetit të Karlit në Republikën Çeke, të cilat së bashku me Bashkinë e Tepelenës kanë vendosur një bashkëpunim afatgjatë në fushën e trashëgimisë kulturore. Projekti Nivica është tashme një model i suksesshëm jo vetëm i zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm, por edhe si një mundësi e lidhjes së zonave bregdetare me ato malore për të krijuar një produkt unik turistik. Si pjesë e këtij vizioni janë edhe kërkimet dhe studimet historike të zonës ku tashmë një inventar i siteve arkeologjike dhe monumenteve të kulturës janë hedhur në sistemin GIS si bazë për të hulumtuar më tej rëndësinë e tyre historike.

Prezantimi i Projektit Nivica në një konferencë kaq të rëndësishme të arkeologjisë botërore është një fillim i mbarë për zbulime te mëtejshme në rëndësinë në krahinën e Kurveleshit, e cila fsheh në gjirin e saj site arkeologjike me rëndësi ndërkombëtare.