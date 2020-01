Armin Linke Një skedar apo ndoshta dy, mënyrat e fotografimit

Muzeu i Fotografisë Bashkëkohore i Milano-Cinisello Balsamos dhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” prezantojnë ekspozitën e Armin Linkes, një ndër artistët italianë më interesantë e të afirmuar në skenën ndërkombëtare.

“Një skedar apo ndoshta dy – Mënyrat e Fotografimit” do të qëndrojë e hapur në Muzeun “Marubi” nga data 11 janar deri më 16 mars 2020. Projekti i ekspozimit përbëhet nga dy pjesë komplementare, njëra vizuale e tjetra tekstuale, që vijnë si rezultat i një punë kërkimore, thellimi e sistemi të arkivit fotografik të Armin Linkes – me mbi 500.000 imazhe – nën dritën e marrëdhënies mes fjalës e fotografisë. Gjatë këtij procesi është prodhuar një seri e re veprash grafike e fotografike falë skanimit e studimit të negativëve të arkivuar, që përbën edhe një ndër leximet e mundshme të arkivit. Instalacioni i prezantuar pranë Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi” kërkon të luajë me këtë masë kritike imazhesh e të gjejë një dimension fizik, gjestual, emotiv të vetë aktit të përzgjedhjes, një praktikë që përafrohet me partiturën muzikore apo koreografinë, një lloj kthimi në dimensionin teatral e performativ, shumë të ndjekur nga artisti në një fazë të rëndësishme të formimit të tij. Në këtë raport reciprok ndërvarësie, informacione e dhëna nga fotografitë, aparati tekstual, metadatat ndikojnë në mënyrë dialektike në gjenerimin e vetë veprës. Këtu vihet në diskutim si roli i autorit i cili merr një dimension gjithnjë e më të shumëfishtë, po ashtu edhe roli i spektatorit që bëhet protagonist aktiv në marrëdhënie me veprën.

Ekspozita shoqërohet nga teksti ‘Strati di navigazione. Appunti sul lavoro fotografico di Armin Linke’ i shkrimtares Maria Nadotti, e cila ndërthur elementë biografikë të artistit me shënime e komente më të përgjithshme mbi arkivin dhe fotografinë e tij.

Bëhet fjalë për një libër që përmes autonomisë së përmbajtjeve dhe pasurisë gjuhësore, konfigurohet si pjesë përbërëse e vetë veprës, si një hartë e cila i ofron vizitorit një sistem orientimi, por pa ia kushtëzuar trajektoren. Kjo ekspozitë është pjesë e projektit ‘Immagini e testi – Notazioni visive’, i promovuar nga Muzeu i Fotografisë Bashkëkohore së bashku me Armin Linke-n, falë mbështetjes së Italian Council (5. Edizione, 2019), program i Drejtorisë se Përgjithshme për Kreativitet Bashkëkohor dhe Rigjenerim Urban e Ministrisë së Trashëgimisë, Aktiviteteve kulturore dhe Turizmit të Italisë për promovimin e artit bashkëkohor italian në botë.



Ky projekt është zhvilluar në disa qendra në të cilat arkivi i artistit aktivizon disa marrëdhënie speficike të karakterit fizik dhe simbolik, me hapësirën e ekspozimit dhe koleksionet. Në shtatorin e kaluar, një seminari itinerant i zhvilluar pranë Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut ka risjellë në vëmendje veprat e artistit në arkiva të natyrës jo artistike si Fototeka e vetë institutit dhe e Institutit Gjeografik Ushtarak duke shpalosur kontribute të papara, të cilat do të përmblidhen në fletore studimesh e në vijim do t’i prezantohen publikut në Centre Photographie Genève.

Armin Linke (Milano, Italia, 1966) jeton e punon në Berlin. Fotograf e regjisor, analizon format e ambientit tonë natyror, teknologjik, urban, i perceptuar si hapësirë e diversifikuar e në ndërveprim të vazhdueshëm.

Armin Linke ka qenë kërkues i asociuar pranë Visual Arts Program Cambridge al MIT, profesor i ftuar në Fakultetin e Dizajnit dhe Arteve në Universitetin IUAV të Venecias e profesor në HfG Karlsruhe. Ndër ekspozitat më të fundit përmendim: Carlo Mollino – Maniera Moderna, Haus der Kunst, Mynih (2011); Il corpo dello Stato o The Body of the State, MAXXI, Romë; L’apparenza di ciò che non si vede, Karlsruhe, AAchen, Milano, Ginevra e Blind Sensorium | Il paradosso dell’Antropocene, Matera. Në vitin 2012 ka marrë pjesë në Bienalen XIII të Arkitekturës në Venecia me tre projekte dhe ka bashkëkuruar ekspozitën Double Bound Economies, e prezantuar në Lajpcig, Gjenevë, Zyrih e Berlin. Aktualisht jep mësim në Universitetin ISIA të Urbino-s. Bashkëpunëtorë të projektit grafik dhe tekstual: Jan Kiesswetter, Alina Schmuch, Vanessa Vasic-Janekovic, Bardhi Haliti Me kontributin e studios të Armin Linke-s: Nicholas Boncardo de Leo, Giulia Bruno, Elena Capra, Laura Fiorio, Valentina Galossi, Ferial Nadja Karrasch, Silvia Palmi, Sarah Poppel, Martina Pozzan, Elisa Scaramuzzino, Kati Simon, Cecilia Rabeschi, Giorgia Rubino.