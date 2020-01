Projekti i Unazës së Madhe/ IKMT rinis shembjen e godinave, 5 prej tyre do të prishen nesër

Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtje së Territorit ka njoftuar se do të rifillojë prishjen e disa objekteve.

Sipas IKMT, janë planifikuar të prishen 6 objekte të cilat ndodhen pranë rrethrrotullimit në hyrje të Tiranës, 5 prej objekteve do të prishen gjatë ditës së nesërme dhe një ditën e premte.

” Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, rifillon neser, dt 09.01.2020, ora 6.00, prishjet ne gjurmen ku do te shtrihet Unaza e Madhe. Jane planifikuar te prishen 6 objekte, nga te cilat nje me shperthim te kontrolluar, qe do te realizohet nje dite me pas. Objektet qe do te prishen, ndodhen prane rrethrrotullimit ne hyrje te Tiranes (ish shqiponja).” njofton IKMT.