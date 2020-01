Tensionet me Iranin/ Trump `paralajmëron´: Ne nuk duam ta përdorim ushtrinë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump gjatë një deklarate për shtyp tha se Irani duhet të heqë dorë nga sulmet terroriste, duke kujtuar se Amerika ka fuqinë më të fortë ushtarake.

“Ne nuk duam ta përdorim ushtrinë, edhe pse e kemi aq të madhe. Forca ushtarake amerikane është më e mira kundër terrorist. Ne shkatërruam 100% të ISIS, vramë liderin e tij, Al Bagdad. Ai ishte një përbindësh. Dhjetëra-mijëra luftëtarë të ISIS janë vrarë. ISIS është një armik natyral i Iranit. Shkatërrimi i ISIS është e mirë edhe për Iranin dhe ne duhet të punojmë bashkë për këto prioritet.´´

Në fund të fjalës së tij, Trump përcolli një mesazh popullit të Iranit, duke iu thënë: “Ne duam që ju të keni një të ardhme të madhe, që e meritoni. Me prosperitet, me harmoni, me vendet e botës. SHBA janë gati të punojnë për paqen me të gjithë ata që e pranojnë”.