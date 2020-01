Video/ Drama e gruas nga Maqedonia. Kaloi dy martesa të dhimbshme, kushëriri i burrit i mban pasurinë

Historia e Shukrie Jusufit vjen sot në studion e emisionit “Me zemër te hapur”. U martua vite me parë me mbleseri, nga kjo martesë ka dhe 2 fëmijë të mrekullueshem, por zgjati vetëm 6 vite e gjysmë. Bashkëshorti i saj e dhunonte dhe keqtrajtonte, pas një denoncimi në polici ajo bëri divorcin dhe mbeti e vetme me djalin dhe vajzën. Vite më pas, ishin familjarët dhe fëmijët qe insistuan tek ishte nje lidhje të re dhe të mos jetonte vetëm. E njohëm me Halitin i cili ishte po ashtu i divorcuar, por jetonte në Amerikë. Pas 1 muaj njohje i thanë po njëri-tjetrit dhe filluan të jetonin së bashku. Shukria pati probleme me dokumentacionin pasi qëndroi më shumë se 3 muaj në Amerikë dhe si pasojë e kësaj shkelje nuk mund të rikthehej më atje. Nje ditë teksa vazhdonin procedurat nga avokatët, Haliti kishte shkuar për vizitë në shtëpinë e saj në Maqedoni. Shukria kujton se ka degjuar një zhurme fillimisht e me pas e ka parë atë të rrëzuar në tokë. Pas ekzaminimeve në spital është konstatuar se ai kishte disa masa tumorale në tru. Vetëm 3 javë më pas ndërroi jetë, por i la Shukries një pjesë të pasurisë së tij, përfshirë ketu edhe restorantin që kishte. Ajo kërkon ndihmë pasi gjatë këtyre 2 viteve ka hasur në pengesa shumë të mëdha nga femijët dhe të afërmit e tij të cilët nuk e lejojnë qe ajo të trashegojë atë që ai i la para se të largohej nga jeta.

Rrëfimi

Shkurie Jusufi: Unë vij nga një familje mesatare e Kosovës. Martesa ime ishte me mblesëri. Pas një njohje shumë të shkurtër me bashkëshortin pranova të martohem me të. Disa ditë ishim në një fshat afër Ferizajt. Para se të lindte vajza filluan problemet psiçike. Isha e re dhe gjuhen sllovene nuk e dija. Nuk më linte askund të shkoja. Filluan mosmarrëveshjet. Kam vuajtur shumë! Pas disa kohësh u kthyem në fshat të prindërit e tij dhe më propozoi të qëndroj ca kohë aty, sepse donte të mblidhte lekë për të martuar vëllain e tij. Pranova, por kishte shumë punë në fshat. Unë isha e operuar dhe nuk punoja ato punët e rënda në fshat. Pasataj shkova në Slloveni dhe linda djalin. Kaluan vite me dhunë. Para se të fillonte lufta në Slloveni unë isha në katund. I mora fëmijët dhe u ktheva në Slloveni. Burri më tha pse ke ardhur? I thashë familjarët e tu nuk i mbajnë fëmijët. Duhet ti mbash ti! Më rrahu. Shkova në polici dhe ata më bënë fotografi ku isha e keqtrajtuar. Më dërguan në qendër sociale. Nga aty më dërguan në qendrën e nënave në Slloveni më fëmijët. Mësova gjuhën. Kur shkova në gjyq më përkrahën dhe më ndihmuan shumë. Më dhanë një banesë. Kam punuar ku më kanë çuar. Fëmijët më mësonin gjuhën. I kam të dy të mrekullueshëm. Pasi shteti më dha banesën, fillova punë. Doja të isha e aftë vetë. Katër-pesë vite kam pasur probleme, sepse gjyqi kishte ndarë detyrimet financiare burrit, por ai nuk paguante. Fëmijët i kisha si motër dhe vëlla. Për fat të keq babai i tyre ka ndërruar jetë. Ka qenë i martuar dhe ka një djalë. Para se të ndrronte jetë, deri në moshësn 15 vjeë fëmijët e kanë vizituar rregullisht babai e tyre. Por kur u rritën kërkonin të dilnin dhe babai nuk i linte. U thoshte: nëna ju ka halitur. Sa herë ka pasur dasma, nuk doja të shkoja askund sepse nuk kisha burrë. Fëmijët edhe pse të rritur kishin nevojë për mua, bisedonin dhe thonin si t’i gjejmë nënës një shok jetë. Unë pata vujt shumë prej burrit dhe doja të isha e lirë. Nuk kisha nevojë deri sa t’i nxirrja në rrugë të vet fëmijët. Ata më thanë: mami ne jemi rritur, ti gjej një shok jetë. Shkuam të motra në Maqedoni dhe aty kishte ardhur një zotëri, që më pas u bë bashkëshorti im, i cili kërkonte nuse. Donte një njeri se tha boll kam vuejt. Mua më thirri motra në telefon dhe më tha që një kushëri i joni është i interesuar për një grua. Unë i them: nuk e di, më keni lodh me këto. Motra tha: boll ke ndejtë vetëm. Ma dha numrin, por një javë ka ndjejtë në tavolinë, sepse më vinte zor ta kontaktoja. Pastaj erdhi vajza dhe e pa numrin në tavolinë. Më tha ca është ky numër? I thashë: tezja jote më ka gjet një burrë, por nuk e di ca me i thanë. E thirri vajza dhe ma dha direkt. Unë nuk fola ai tha: alo, alo, po ku je mojti se ka një javë që të pres. Më tha ka një javë që më ke lënë pa gjumë. Më dukej se e njihja prej kohësh. Filluam të flasim. Më shumë se 10 ditë folëm në telefon. I shprehëm njëri-tjetrit, u njohëm. I thashë kam vuajt shumë. Punën e kam, shtëpi dhe lejen e kerrit e mora. Dhe ai më tregoi që ka tre fëmijë dhe i ndarë nga një grua. Tha: dreq për dreq kam pasë, dua një njeri të kaloj mirë me të. Më tha ta pres biletën. Pas dy javësh që folëm në tel u nisa në Amerikë.

Para se të shkoja në amerikë, ai më kishte përshkruar të kundërtën e atij që ishte realisht. Kur shikoj një njeri të gjatë dhe ishte mbështetur me duar të lidhura të muri. Mbeta! Kur e pashë gruan e atij shkokut buzëqeshën. Ai më tha: më fal, por ti je e imja. Dy orë kemi udhëtuar deri te një lokal ku shkuam për të ngrënë. Rruga më kishte lodhur shumë dhe kisha emocione. Në Amërikë kam qëndruar 3 javë. Njëherë i thashë të bisedojmë njëherë, sepse nuk jemi adoleshentë. Shetitëm dhe më pëlqeu shumë. Edhe unë ksha nevojë për të. 3 javë kam pasur dhomën time. Më ka pranuar si një mike. Shumë më ka respektuar.(qan..) Pas tre javësh, më tha: a prano të jesh gruaja ime? Unë i thashë duhet të kem dhe bekimin e fëmijëve të mijë. Ai ka folë në telefon me fëmijët dhe tha: mami jot nuk prano! Fëmiëjt i thanë, se “ne jemi të gëzuar nëse nëna jonë është e lumtur”. Unë nuk dija anglisht. Vajzat e tij nuk i kam takuar kurrë. Burri më ka treguar që vajza e madhe është martuar pa pyetur të atin. Më ka fol për raportin që kishte me fëmijët. 3 javë ka qenë i sëmurë në Maqedoni, ne kemi lajmëruar fëmijët e tij. Ai kishte 6 tumorë në kokë dhe nuk kishte shumë ditë jetë. Vajza e madhe më ka thënë në telefon: të lutem, binde babain të më flasë se kam 15 vite pa folë. Ai pranoi për hatrin tim. Është hatri jot më tha se të kam marrë në qafë. Nuk munda të bëj më shumë për ty. Vajza e madhe erdhi dhe ka ndejtë gjashtë ditë me të atin. I thanë të shkojë në Amerikë se kanë kontrolle më të mira. Burri më kërkoi mendimin tim. Unë e shoqërova deri në aeroportin e Amerikës. Më kërkoi të kem një vizë për të shkuar urgjent për shkak të gjendjes së tij. Pasi shkuan në Amerikë, e kanë kontrolluar në spital. Ai iu kërkoi vajzave: e kam marrë në qafë këtë të shkretën, por ma respektoni! Ato më merrnin në telefon shpesh.

Kur shkuan në spital, fëmijët i japin dokumentet e restorantit në Amerikë që t’i nënshkruajë. Burri i ka grisë ato letra dhe ka përzënë fëmijët nga spitali. Burri më tha: Shuke, ma bëj hallall sepse ja kam lënë restorantin Destanit(kushëriri i burrit) që ta shesë për të paguar një broxh. Të tjerat të takojnë ty. Këtë pasuri ma ka lënë me dokumente.

Telefonatat

Në telefonat jam unë dhe Destani, kushëriri i burrit.

Shukrie: Alo, si je Destan?

Destani, Kushëriri i burrit: Mirë jam

Shukrie: Unë jam te restoranti, a mundesh të ma takosh?

Destani, Kushëriri i burrit: Nuk mundem, jam jashtë. A ke folë me fëmijët e Halitit?

Shukrie: Ata nuk folin me mua. Si është puna restoranit? A tha Haliti që të shesësh restorantin, të paguash borxhin dhe të tjerat i takojnë Shukries?! Mua nuk më takove kurrë.

Destani, Kushëriri i burrit: Haliti të ka lënë banesë.

Shukrie: Haliti më ka lënë 50 mijë dollarë. Nga ajo natë më kanë përzënë nga shtëpia. Fadili e kishte shtëpinë në emër të vet. Unë kam mbetur me ato 50 mijë dollar.

Destani, Kushëriri i burrit: Po të duash merr avokat. Bëni çfarë të doni.

Shukrie: Unë dua të shoh dokumentet. Këtë punë nuk e lë kështu. Kam pritur gjashtë muaj burrin, por e mori zoti. Nuk ishte kismet.

Destani, Kushëriri i burrit: Problemi është se vendi është në borxh.

Shukrie: A mundemi me u takue live?

Destani, Kushëriri i burrit: Unë me parët e mija do të ndihmoj ty. A more vesh? Nëse do ta provosh me avokat, provoje.