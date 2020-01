Ambasadorja e Suedisë mbështet mbrojtjen e teatrit: Nxitje demokracisë

Fatmira Nikolli – Art! Kulturë! Teatër! Takim me regjisorë, artistë, shkrimtarë dhe arkitekturën në Tiranë. #Nxitjepërdemokracinë!” Ka qenë ky postimi i djeshëm i ambasadores së Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad. Shënimi i saj erdhi menjëherë pas takimit me një grup të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, të cilët prej dy vitesh ruajnë dy godinat nga shembja që parasheh një projekt kontrovers dhe tejet i debatuar i qeverisë.

Në anën tjetër, pas takimit me zonjën Elsa Håstad, ambasadore e Suedisë në Shqipëri vetë Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit shkroi: “Jemi të mrekulluar nga thellësia njerëzore, përgatitja kulturore, njohja e gatishmëria e saj për të na dëgjuar. Jemi të lumtur që mund të shpërndajmë rezultatin kryesor të këtij takimi:

Kemi mbështetjen e ambasadores Håstad për qëndresën tonë për Teatrin Kombëtar dhe Festivalin për Mbrojtjen e Teatrit dhe vlerësimin për arritjen që kemi pasur me Europa Nostra. Kjo që ne po bëjmë është një luftë e vërtetë kulturore. Së shpejti shpresojmë që të mirëpresim një trupë suedeze me një shfaqje në Festivalin për Mbrojtjen e Teatrit”.

Hastad është diplomatja e tretë në Tiranë që mbështet artistët dhe qëndresën e tyre dyvjeçare, sidomos pas përplasjes fizike me forcat policore në datën 24 korrik, kur u shënua edhe ‘marrja në menaxhim’ e teatrit nga artistët që tashmë e kanë rivënë në funksion, ndonëse mungon furnizimi me ujë e drita.

Më herët kanë dalë publikisht në mbrojtje të godinës ambasadori italian në Tiranë, Alberto Cutillo, i cili shprehej se “Shqipëria moderne lind me shndërrimin e Tiranës në kryeqytet…. Ky moment shënon edhe fillimin e ndërtimit të impiantit urbanistik aktual të qytetit, kryesisht falë veprës së urbanistëve dhe arkitektëve italianë, të cilët, prej këtij momenti e deri në fillimet e Luftës së Dytë Botërore, përcaktuan në thelb veçoritë e tij. Veçori që, personalisht, mendoj se duhen ruajtur jo vetëm për cilësinë arkitektonike, por edhe, sepse përbëjnë pjesën historike të qytetit, i vetmi që ka mbetur, me disa përjashtime pararendëse të kësaj periudhë historike”.

Ndërkaq më herët, mes artistëve është parë edhe Zëvendës ambasadori i OSBE në Shqipëri, Robert Wilton. I veshur jo me kostum zyrtar, por rroba të lehta vere e sandale, ambasadori është fotografuar duke ndjekur shfaqjen e ngjitur në skenë në kuadër të Festivalit për Mbrojtjen e Teatrit, dhe pas përfundimit të saj, ai qe shprehur se “”Përgjithësisht jam tifoz i kulturës së Shqipërisë, të shqiptarëve edhe për objektet klasikë e elegant të Tiranës. Ishte kënaqësi të isha këtu dhe të shfaqja besimin tim në çështjet esenciale të barazisë gjinore”. Ndërkaq së fundmi, ai tha se “Si historian, por mbi të gjitha si dikush që beson se kulturat, civilizimet e shëndetshme janë ato që na çmojnë vlerat e trashëgimisë së vendit, që nuk përjashton historinë, të kaluarën. Në Angli pati një periudhë vërtet të shëmtuar, ku mbizotëroi tendeca për të shkatërruar. Ishin vitet ’60-’70, kur objekte të lashta u shkatërruan dhe u zëvendësuan me objekte të tjera banale, ku mbizotëronte betoni”.

PROTESTË E ART

“Ishte njëherë një grupim njerëzish të lirë, një grupim njerëzish të mirë, një grupim njerëzish që guxonin, protestonin, rezistonin dhe që do ta quanin Aleancë Qytetare për Mbrojtjen e Teatrit grupimin e tyre. Nisur thjesht si një protestë e artistëve më 8 Shkurt 2018, shumë shpejt ajo do të merrte një tjetër formë, do të shndërrohej në një lëvizje qytetare me qëllim të qartë drejt një rrugëtimi pa kthim: mbro kulturën, mbro trashëgiminë, mbro historinë, mbro pronën, mbro të ardhmen, ndërto demokracinë”. Një prej shënimeve të postuara në faqen e Aleancës nis kështu. Tregohet se kjo ka ndodhur në një hapësirë të veçantë, në një shesh të bukur, por unik të cilit njerëzit i dhanë jetë dhe sheshi ia ktheu në siguri, forcë e magji; në një ndërtesë fisnike që i dha shumë dashuri dhe shpirt njerëzve të lirë, dhe njerëzit e ruajtën dhe mbrojtën atë. Në një datë të shënuar 24 të korrikut të vitit 2019, qytetarët do të hynin në teatër dhe do ta fitonin atë, simbolin e fjalës së lirë, simbolin e lirisë dhe demokracisë duke e mbrojtur dhe ruajtur natë dhe ditë, 24 orë në 24.

Festivali për Mbrojtjen e Teatrit do të ishte tribuna e qëndresës me art, bashkimit të shqiptarëve kudo ishin, ndërkombëtarizimit të së drejtës së mohuar.

U dhanë shumë shfaqje në atë sallë me aktorë shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Gjermania e Amerika, por dhe aktorë austriakë, napolitanë dhe të tjerë. Dhe, qytetarët besuan…

”Besuan dhe në momente dhimbjeje të tyre duke u drejtuar tek ky grupim qytetar tek teatri, rreth 20 mijë prej tyre, për t’i ardhur në ndihmë banorëve të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, duke e kthyer në një hapësirë të jashtëzakonshme në shërbim të qytetarëve nga qytetarët Teatrin Kombëtar. Dhe këtë e bënë njerëzit e thjeshtë, njerëzit që rezistuan! Kështu, pushteti nuk do të kishte më përballë vetëm popullin që e kishte shpallur Monument Kulture të gjithë ansamblin e ndërtesave tek Teatri Kombëtar, dikur kompleksi “Skanderbeg”, por ai do të mbrohej dhe nga Europa Nostra, e cila vlerësoi protestën unike të qytetarëve shqiptarë”, është shprehur Mirela Karabina, ish-ministre e Arsimit. Për të, qytetarët ia dolën, sfiduan arrogancën dhe gjunjëzuan pushtetin shpërfillës, zhveshën babëzinë e pamasë dhe i rikthyen njerëzve teatrin e munguar, lirinë e mohuar. Kjo është historia e Sheshit të lirisë, historia e Teatrit Kombëtar, historia e bukur dhe me vlerë e njerëzve të lirë, e njerëzve që jetuan aty, punuan dhe gëzuan, protestuan dhe fituan, frymëzuan dhe kurrë nuk u harruan, historia e Aleancës Qytetare për Mbrojtjen e Teatrit.

Teatri Kombëtar i Shqipërisë përfshihet në listën e 14 vendndodhjeve më të rrezikuara në Europë, të shpallur nga Europa Nostra në mbledhjen e saj të zhvilluar së fundmi në Hagë.

Kështu vendosi një panel këshillimi ndërkombëtar i Europa Nostra, ku u përfshinë specialistë ndërkombëtarë të historisë, arkeologjisë, arkitekturës, konservimit e restaurimit dhe financës, të cilët u takuan në Hagë për të diskutuar aplikimet dhe për të caktuar listën e shkurtër të 14 vendndodhjeve më të rrezikuara në Europë. Fondacioni Gjirokastra, me nxitjen e Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit këtë vit aplikoi për shpalljen e Teatrit Kombëtar, një nga 7 vendndodhjet më të rrezikuara në Europë. Ky aplikim u mundësua me ndihmën e shumë specialistëve shqiptarë dhe të huaj, të cilët përgatitën dosjen teknike të Teatrit Kombëtar të Shqipërisë.

Ndërkaq, Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit ka përshëndetur marrjen në shqyrtim, nga ana e Gjykatës Kushtetuese, kërkesën e Presidentit të Republikës për pezullimin e projektit “që synon shembjen e godinës historike, grabitjen e pronës publike, shkeljen e Kushtetutës dhe mosrespektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Teatri Kombëtar është tashmë në arealin e trashëgimisë Europiane, pasqyrë e vlerave që na bashkojnë me popujt e tjerë të kontinentit, të cilët e kanë fituar demokracinë me rezistencë ndaj çdo pushteti arbitrar. Protesta dy vjeçare, qëndresa, beteja në Shesh dhe në institucione, janë prova se qytetarët e angazhuar mund dhe duhet ta fitojnë demokracinë”.