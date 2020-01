Elton Deda bën deklaratën e fortë për Festivalin e RTSH-së / Ja çfarë thotë ai

Festivali i Këngës në RTSH vazhdon të jetë shumë i komentuar, edhe pse kanë kaluar tashmë javë.

I ftuar në emisionin “Wake up´´ në Top Channel, Elton Deda ka bërë një deklaratë të fortë.

Gjatë emisionit, Eltoni ka rreshtuar gjërat më qesharake të festivalit dhe është shprehur: “Muzikë e shtuar me playback, të qeshura me playback, duartrokitje me playback”.

Këngëtari ka vlerësuar shumë orkestrën e festivalit duke e cilësuar si vlerën më të madhe të këtij festivali e që nuk e ka asnjë festival tjetër në Shqipëri. Artisti ka quajtur të panevojshme dhe të dala nga moda stilin e regjistrimit të duartrokitjeve, të të qeshurave dhe muzikës së regjistruar.