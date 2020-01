“Je plakur, futja ndonjë botoks”, zbuloni përgjigjen epike të Arbanës

Moderatorja Arbana Osmani ka postuar një foto për të na rikujtuar se studiot e “Dua të të bëj të lumtur” po bëhen gati. Por, si çdo postim i personazheve të njohur për publikun, nuk mund të mungojnë as komentet fyese, ose kritikuese. “Je plakur shumë, futja ndonjë botoks”, – shkruan një ndjekëse në postimin e Arbana Osmanit. Ndërsa nuk ka munguar një replikë nga ana e moderatores: “Jo mi, mirë jam, thjesht s’kam vënë filtrat e bukurisë së përjetshme”. Moderatorja së shpejti do të rikthehet në ekranin e “Top Channel” me programin e saj të njohur, “Dua të të bëj të lumtur”.