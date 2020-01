Konflikti SHBA – Iran/ Duma: Shqiptarët nuk duhet të kenë frikë nga ndonjë sulm i mundshëm

Ish-deputetja e PD-së, Grida Duma, e ftuar në rubrikën “Opinion´´ foli për konfliktin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.

Duma tha se se regjimi iranian nuk ka fuqi aktesh terroriste, ndërsa shtoi se shqiptarët nuk duhet të përfshihen nga ndonjë panik apo të kenë ndonjë frikë nga sulme të mundshme.

“Irani ose bazat që u goditën pas vrasjes së gjeneralit ishte tërësisht një lëvizje e Iranit për të mos humbur fytyrën. Irani donte të thoshte se shiko se edhe ne mund të reagojmë. Është shumë me vend ajo që thotë Trump, se Irani nuk ka fituar asnjë luftë, por ka fituar marrëveshje. Irani nuk ka fuqi aktesh terroriste. Nuk duhet pasur panik për ndonjë sulm nga Irani për veprim të logjikës terroriste. Të gjithë ata që merren me diplomaci, e dinë se me Iranin mund të veprohet me shkop të një ushtrie. Akti i marrjes së muxhahedinëve në Shqipëri është një akt humanitar dhe politik i qartë, si dhe strategjik, pasi ne jemi përkrah SHBA. Nëse ka një gjë që Shqipëria e ka bërë mirë është strehimi i muxhahedinëve. Deklaratat se Shqipëria na qenka një vend ‘djallëzor’ është vetëm politik, pasi në Iran ka sistem autokratik”, tha Duma.