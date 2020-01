Largimi nga Shqipëria i mësuesit ‘gylenist’, eurodeputetja rumune letër Ramës dhe Metës: Duam përgjigje të qartë, si u veprua

Eurodeputetja rumune, Ramona Strugariu e cila doli kundër ekstradimit të mësuesit turk Harun Çelik nga Shqipëria drejt Turqisë i është drejtuar me letër zyrtare kryeministrit Rama dhe Presidenti Meta.

Strugariu kërkon një përgjigje të qartë lidhur me procedurat që janë ndjekur për ekstradimin e Harun Çelik drejt Turqisë në lidhje me Ligjin Ndërkombëtar dhe Europian si dhe si u krye ky operacion.Eurodeputetja rumune kërkon të dijë edhe mbi kërkesën që kishte iniciuar Harun Çelik për azil në Shqipëri. Si është vepruar me këtë kërkesë të mësuesit turk të dyshuar si ‘gylenist’ nga autoritetet shqiptare.

