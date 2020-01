Nga Kina në Bullgari, Ana Jonuzi tregon për shkëlqimin në kompeticionet e bukurisë

Egla Xhemali – Një vit me plot suksese dhe me objektiva të realizuara ka qenë 2019 për bukuroshen Ana Jonuzi. Përfaqësuese e Shqipërisë në kompeticionin e bukurisë në Shangai, në Bullgari po ashtu, ku dhe ka rrëmbyer një çmim, koreografe për vajzat që sapo i kanë hyrë botës së modelingut e një sërë aktivitetesh të tjera mjaft interesante kanë lënë vulën e rritjes profesionale të balerinës që ka shkëlqyer ngado. Gjithë vala e emocioneve, pritjen dhe projektet e reja që e presin në këtë vit të ri vijnë përmes rrëfimit të Jonuzit për “Gazeta shqiptare”. Ndër të tjera Ana na tregon dhe për atmosferën e festave dhe për pritshmëritë që ka për vitin e ri. Jonuzi sqaron një herë e mirë thashethemet që qarkullonin për një ikje të mundshme të saj nga trupa e Albi Nakos. Balerina ka zgjedhur të bëj një pauzë për shkak të angazhimeve të shumta, megjithatë premton se shumë shpejt do të kthehet jo vetëm me performancat, por edhe me projekte të reja.

2019 mund të themi me gojën plot ka qenë viti i Anës. Përfaqësime dinjitoze, një sërë çmimesh dhe rritje profesionale. Si ndihesh me gjithë suksesin e arritur?

2019 ka qenë vërtetë një vit i mbushur plot aktivitete dhe me shumë suksese për mua, ndaj ndihem e lumtur dhe me fat, pasi një pjesë e mirë e këtyre aktiviteteve kanë qenë të pa planifikuara nga unë. Megjithatë besoj se ia kam dalë më së miri e për këtë gjë besoj se e tregon suksesin, të cilin kam prekur tashmë. Gjithashtu, dua të falënderoj menaxherin tim, Shpejtim Zeneli, pasi përpos punës sime ai më ka ndihmuar të shkoj kaq lart duke punuar fort me agjentet e modës në mbarë botën. Bashkë kemi bërë mjaft punë të bukura. Ai ka qenë një mbështetje e madhe për mua.

U diskutua shumë për bukuroshen nga Shqipëria që mbajti kurorën e më të bukurës në Shangai. Na trego diçka më tepër për eksperiencën atje.

Për mua ka qenë një nga eksperiencat më të bukura mund të them që kam kaluar si mis. Shangai ngelet nga vendet më të magjishme që kam qenë. Pritja që më është bërë në shtetin kinez ka qenë e jashtëzakonshme. Kompeticioni i bukurisë, që u zhvillua në Shangai mbante emrin “Miss Tourism” dhe në atë kompeticion kemi parë vende fantastike dhe shumë të rralla. Gjithashtu, jemi ndeshur me kulturën dhe ushqimet kineze. Këto të fundit më kanë lënë pak shije të keqe, pasi nuk munda dot të përshtatesha me ushqimet e tyre, megjithatë gjithçka tjetër ka qenë perfekte. Po ashtu, nuk mund të lë pa përmendur emocionet që përjetova në atë skenë. 40 autoritete të mëdha të Shangait qëndronin në atë skenë si anëtarë jurie të kompeticionit.

Sa e ke ndierë konkurrencën në konkurset e bukurisë?

Me konkurrencë ne përballemi dhe në gjërat apo aktivitetet më të vogla, që zhvillojmë kështu që mund të merret me mend sa e madhe është “lufta” në të tilla evente të mëdha dhe të rëndësishme. Unë gjithmonë e kam parë me një këndvështrim tjetër konkurrencën që jam përballur në garat e bukurisë, pasi kam krijuar një marrëdhënie të ngushtë me vajzat që vinin nga e gjithë bota. Ajo udhë për secilën nga ne kujtohet si një eksperiencë e bukur, duke mos i dhënë shumë rëndësi garës me njëra-tjetrën.

Në Bullgari ke fituar një çmim mjaft të rëndësishëm. Si u gjende atje? Përtej vlerësimit, cili ka qenë momenti më emocionues?

Në Bullgari u nderova me një çmim shumë të rëndësishëm dhe ai është ” Miss Press ” . Emocionet kanë qenë të papërshkrueshme kur kam marrë çmimin. Dua të ndajë me ju një surprizë të bukur. U gjendën edhe vajzat që ishin konkurrente Shangai me to u ritakuam përsëri. Momentet që më kanë dhënë shumë emocion kanë qenë kur një pushues shqiptar kaloi për mëngjes në hotelin që ne ishim akomoduar dhe ka ngritur zërin duke thënë ” përfaqësim i bukur i Shqipërisë, me fitore shqipe”. Kam përjetuar çaste të paharrueshme duke qenë se ndodhesha në një vend të huaj dhe një shtetasi im më dha kurajë tepër të madhe. Po ashtu pushuesit e tjerë nga mbarë bota që pushonin në atë hotel kërkonin të realizonin foto me përfaqësuesen e Shqipërisë dhe shprehnin shumë simpati për vendin tonë.

Në festat e fundvitit pikase si koreografe. Sa e vështirë ishte të mësoje vajzat e reja me pasarelat? Çfarë këshille u jepje më shpesh?

Eksperienca ime si koreografe në “Miss Kuq e Zi” ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe unë e kam shijuar vërtetë shumë, pavarësisht se ka pasur mjaft lodhje, pasi ka pasur shumë vajza konkurrente, të cilat merrnin pjesë për herë të parë në gara bukurie dhe me ato jam marrë më tepër e kjo më ka shkaktuar më shumë lodhje, megjithatë pjesa tjetër ka qenë e këndshme. Pata mundësinë të punoj me vajza mjaft të edukuara dhe të dashura duke mos e humbur shoqërinë dhe respektin dhe tani pas garës, vazhdojmë të ruajmë marrëdhënien e mirë që kemi krijuar. Këshilla që u kam dhënë më shpesh dhe do të doja t’u vinte në ndihmë të gjitha vajzave që kanë ëndërr modelingun dhe hyjnë në fushën e modës e skenave të mëdha, çelësi kryesor për t’u dukur e bukur përveç kritereve bazë që kërkon kjo fushë siç janë pamja fizike, ecja etj. më e rëndësishme është buzëqeshja. Nëse në skenë jemi gjithmonë të buzëqeshura imazhi jonë pasurohet shumë dhe kjo gjë është mjaft e rëndësishme në kompeticione bukurie. Ky detaj vlerësohet me notë nga juria për vajzën konkurrente. Thuajse gjithë kohën i këshilloja vajzat të buzëqeshnin.

Meqë prekëm festat. Ka Ana natyrë festive?

Ana është natyrë shumë festive. Më pëlqejnë ambientet festive, madje jam shumë e dhënë pas dekoreve dhe kujdesem për to deri në detaje. Gjithashtu, më pëlqejnë njerëzit që kanë shpirt festiv. Mendoj se ata e kanë shpirtin të pastër, gjë e cila më pëlqen të mbizotëroj te secili nga ne.

Dhurata më e çmuar që more? Çfarë shpreson të të sjellë 2020?

Dhurata më e çmuar që mora janë miqtë e mi. Kam bërë shumë miq të mirë dhe për mua janë shumë të çmuar. Ndihem me fat që rreth meje kam miq kaq të mirë dhe të respektuar. Viti 2020 shpresoj të më sjell akoma dhe më shumë sukses e fat ashtu si ishte dhe 2019 për mua, pasi kam shumë plane për 2020 dhe kam nevojë për fat këtë vit, që ta mbyll po me sukses siç u mbyll ky vit.

Një detaj që nuk e ke bërë më parë publik?

I vetmi detaj që unë nuk e bëj kurrë publik është jeta ime private. Duket sikur po përsëris fjalët e mia pas çdo interviste, por sinqerisht nuk më pëlqen të flas për këtë aspekt, pasi këtë pjesë e quaj shumë të shenjtë dhe nuk dua ta bëj dhe atë pjesë të shoë bizzit preferoj të ngelet e paprekur nga media rozë.

Je pjesë e trupës së baletit të Albi Nakos. Duket sikur je distancuar këto kohë. Kjo ka ardhur si pasojë e angazhimeve apo ke menduar të shkëputesh?

Unë vazhdoj të jem pjesë e trupës së baletit të maestros së madh Albi Nako. Nuk jam larguar, thjeshtë është një pauzë momentale, pasi angazhimet e tepërta që kam pasur me konkurset e bukurisë më kanë bërë të kem një shkëputje në balet. Për të gjithë dua ta sqaroj që nuk ka një distancim. Është një pushim i shkurtër e natyrisht momental për shkak të projekteve, që unë kam kaluar dhe disave që kam ende në dorë. Nuk mendoj se do shkëputem ndonjëherë nga baleti, pasi ky i fundit është jeta ime. Dua t’ju bëjë me dije se së shpejti kam projekte dhe rreth kësaj fushe.

Projekte të reja në horizont? Kur duhet t’i presim?

Siç ju thashë edhe më sipër kam mjaft projekte në horizont dhe shumë shpejt besoj do ti lançojë. Aktualisht jam në punim e sipër për to dhe besoj se do t’ia dal mbanë. Pritshmëritë janë të larta e pres pëlqimin e publikut. Po mundohem të bëj një punë vërtetë të bukur e natyrisht shpresoj të rezultojë e suksesshme.