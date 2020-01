“O burgun, ose nuk sheh 3 fëmijët”, historia e dhimbshme e të riut nga Kruja, bashkëshortja e ndan nga të vegjlit për letrat franceze

Historia e dhimbshme e 30-vjeaçrit nga Kruja, Ermir Keqi, u trajtua sot në studion e emisionit me “Zemër të Hapur”, në “News24”. Në vitin 2017, Ermiri së bashku me nusen, nisen në drejtim të shtetit francez për të kërkuar azil, si një mundësi më e mirë për familjen. Ai është babai i tre fëmijëve, por të voglin nuk e ka njohur, sepse është detyruar të kthehet para se të lindte.

Bashkëshortja, për të përfituar letrat franceze, i kërkon burrit që të gënjejë në polici për dhunë ndaj saj, por Ermiri nuk pranon, sepse në raste të tilla, shteti francez të detyron që të bësh burg, ose të kthehesh në Shqipëri. Në këto kushte, Ermiri zgjedh të kthehet në vendlindje, duke lënë pas tre fëmijët.

Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur”, bashkëshorti Ermir Keqi së bashku me tezen, Mrike Lasku, rrëfyen këtë histori të dhimbshme. Bashkëshortja përdor burrin për letra, më pas e largon nga fëmijët.

Që nga viti 2017 dhe deri më tani, Ermiri ka shkëputur çdo kontakt me fëmijët, pasi gruaja i bllokon rrugët e komunikimit.

Ata rrëfyen gjithashtu se nëna e fëmijëve ka probleme mendore dhe fëmijët nuk janë te sigurt më të. Babai 30 vjeçar i bën apel shtetit që ta ndihmojë për t’i kthyer fëmijët pranë tij që të kujdeset për ta. Për më shumë ndiqni historinë….!

Rrëfimet:

Tezja e Ermir Keqit: Ermiri eshte djale shume i mire, eshte sjelle gjithmone mire me femijet dhe gruan. Probleme keta kane patur qe ketu, ajo e rrihte vajzen e madhe

Ermir Keqi: jam martuar ne 2010 dhe deri ne 2017 kemi qene bashkë me gruan në Francë. Nga 2010 deri ne 2012 kemi qene aq te lumtur sa sdi cte them. Jemi njohur me shkuesi dhe pas 3 muajsh njohje vendosëm të ishim bashkë. Ne 2012 une rashë në burg dhe aty filluan sherret dhe debatet. më kanë thënë shumë veta që gruaja kur unë isha në burg u lidh me një tjetër. Unë nuk i besova personit që më tha se gruaja ime kishte një të dashur.

I kërkova atij personi të mos ruante nusen time dhe të na linte rehat. Nuses nuk ia thashë kurrë këtë bisedë. Atëherë i thoja “ku e ke telefonin?” mbante 2 telefona njërin e fshihte tjetrin e nxirrte. E kam pyetur nëse kishte telefon tjetër ajo betohej që jo. unë e zbulova, por nuk doja të futeshim në konflikt. Ajo nuk fliste në syrin tim po shkonte disa metra larg dhe fliste me atë person. Mesazhet i ka kapur edhe tezja edhe djali i tezes.

Tezja: edhe mua më binin numra të panjohur dhe se dija kush ia jepte numrin tim atyre. Më thoshin: “na e ka dhënë një njeri që ti shkon shumë mirë”, edhe vajza i thoshte “o ba kur ti ishe në burg babit i jepte një xhaxh lekë, ia mbushte plot”. Vajza është 9 vjeç, është e vogël.

Ermir Keqi: Unë ia kam gjetur telefonin në çorap. Këtë ma ka sjellë motra më tha. E kalova si muhabet nuk i thashë gjë, i kërkova që telefonin ta vendoste në tavolinë jo në corap. vjehrra ime e bënte këtë gjë, e mësoi që të bënte nje skenar në Francë sikur e kisha dhunuar unë. Unë se kam dhunuar asnjëherë. Vëllai i saj na mori në telefon, me të kam shkuar shumë mirë. Hajde këtej tha, në Francë.

Kur arritëm në Francë kërkuam azil. Familja e gruas nuk më ndihmoi fare. kur na erdhi përgjigja e parë negativ kërkuam azil përsëri. Na refuzuan të dyja herët, por ajo nuk donte të kthehej. Do ta diskutoj me nënën time tha ajo. erdhi me mua dhe firmosi. Vëllai i tha “pse firmose, ju do rrini këtu, ju kam marrë unë dhe s’keni për të ikur në Shqipëri pa të thënë unë”.

Unë vendosa të ikja, por doja të merrja fëmijët. Ajo më tha “unë s’do kthehem kurrë”. Shkoi në polici më pas dhe ka deklaruar që burri e kishte dhunuar. Ata e kanë sqaruar të mos e bënte atë skenar dhe policia franceze e dinte që unë nuk e kisha dhunuar.

Ermiri: Ajo nuk më kontakton mua sepse familjarët nuk e lejojnë, as nëna dhe as vëllai i saj se lejojnë. Kam bërë një video është bërë kur i ka thënë e ëma që të bënte denoncim sikur burri e rrihte. Fëmijët e mi janë të stresuar. Më parë s’kisha ku të shkoja të denoncoja që ajo dhunonte fëmijët. unë atë vetë se kam dhunuar kurrë, ajo më ka kërcënuar, ka qenë e sëmurë ajo por me doktor se kemi vërtetuar se kam çuar dot.