Përgjimet e reja të Hermes Nikajt/”Ta hëngsha k…” Kush është këngëtarja e përfshirë në rrjetin e prostitucionit

Dalin të tjera përgjime nga dosja e Prokurorisë, ku i përfshirë ishte Hermes Nikaj. Në përgjimet dëgjohet “Zogu i Tiranës” në komunikime me femra, teksa lë takime me klientët. Rrjeti i prostitucionit u godit në 24 nëntor të vitit të kaluar. Të përfshirë ishin efektive policie, pronare të salloneve të bukurisë, por edhe emra të njohur për publikun shqiptar.

Vezhgimi i dates 01.07.2019 ka konstatuar ne oren 20.00 shtetasin Hermes Nikaj bashke me dy femra te moshes rreth 35 vjece duke hyre ne ambjentet e bar Artisti ne Unazen e Re ne qytetin e Tiranes. Njera prej femrave ishte gjate rreth 165cm, me floke te zeza dhe trup i mbushur, ndersa vajza tjeter me floke ngjyre bjonde, e gjate rreth 160cm e cila njihet me emrin Elda Shabani ose (Madona shqiptare). Ne oren 21.10 shtetasi Hermes Nikaj bashke me dy femrat qe e shocieronin, dalin nga ambjentet e bar Artisti dhe hipin ne nje mjet tip Skoda ngjyre gri me targe AA526SY qe po i priste ne ane te rruges. Drejtuesi i mjeti ishte nje burre rreth 35 vjec, ku pasi hipen ne mjet, vazhduan levizjen drejt pallatit me shigjeta, rruga e “Kavajes” dhe sapo kaluan kryqezirnin e “21 Dhjetorit”, mjeti tip Skoda ndaloi perballe Komisariatit te Policise nr 2, dhe zbret nga mjeti personi nen hetim Hermes Nikaj bashke me vajzen e njohur si Elda Shabani. Mjeti Skoda vazhdoi levizjen bashke me vajzen me floke te zeza ne drejtim te Zogut te Zi, ndersa shtetasit Hermes Nikaj dhe Elda Shabani u futen ne ambjentet e bar Diamond te “21 Djetori”.

548: 0 jeta ime.

895: U nise.

548: Me degjo pak, jo. Se i thash Keisit te beja ca gjona, po pa lek se s’kam lek i thash.

895: Po pse do me u rregullu sot ti?

548: 0 jeta shi ca du me bo, du me hek i cik lesht se jam skandal. 895: Po, po se si dihet. Po po beje. Beje mire pra mire.

Ne date 29.06.2019 ora 12:06′ numri 0696983895 (Hermesi) ka telefonuar numrin 0696733135 ku nje pjese e bisedes zhvillohet si me poshte:

A-696983895

B-696733135

A-Po ik ere se une e pash shume mire se kush je ti po ec. Kam zen nje dashnor bos asht to ma thy.

B- 0 sa budalla je o lumadh. Hiqe bllokun ere,

A-Une nje bos e kam, nje dashnor te vogel e kam per qef.

B- Irisi do vi sot te shpija jote?

A-Ku i ke leket ti?

B-Irisi do vi sot te shpija jote ere.

A-E do ma bosh cik ate oferten e internetit? Shko te ndonje te keto kompanit tring eirles edhe ma paguj nja dy tre muaj vetem hermes nikaj thuaji atyre.

Ne oren 16:48′ numri 0685646239 ka telefonuar numrin 0696983895 (Hermesi), ku nje pjese e bisedes zhvillohet si me poshte:

A-696983895

B-685646239

A-Ta hangsha k…,

B-He mo vish?

A-Ktu jam do dal te Vodafoni.

B-Hajt se mu ka ngrejt k…mu ka bo, hajde.

A-Erdha erdha.

Ne oren 18:15′ 0696983895 (Hermesi) ka telefonuar numrin 355692571295 ku nje pjese e bisedes zhvillohct si me poshte:

A-696983895

B-692571295

A-Une tashi po dal nga shpija dhe do te sinjalizoj una.

B-Mire e ke vete parasysh.

A-Mos u merzite. Si eshte Martina, pa pune?

B-Jo pa pune, ne pune ne pune eshte.

A-Shyqyr.

B-Ne pune eshte punon atje ne Kamez.

A-Mire qa do bej e shkrcta.

B-Mire nqoftese ka ndonje pune andeja e di vete ti qe e di une. Mire. A-Po mi hajt hajt.