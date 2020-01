Një polic ka mbetur i plagosur pas një sherri të ndodhur para disa minutash në qytetin e Peshkopisë. Sipas informacioneve të para, dy persona kanë plagosur me mjete prerëse policin, i cili ishte jashtë shërbimit.

Policia bën me dije se polici dyshohet se është sulmuar nga shtetasit R.M, dhe A.M, babë e bir. Shtetasi me iniciale B.Z, ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë është kapur menjëherë nga uniformat blu R.M, dhe është shoqëruar në komisariatin e Policisë.