Rezart Veleshnja i del në mbrojtje Xhemi Shehut, aktori poston foton e Alketës para operacioneve

Alketa Vejsiu e fshiu komentin për motrat Vjollca, ndërsa atë për Xhemi Shehun e ka “ngrirë”, duke mos lejuar të shkruhen më komente të tjera dhe e gjithë kjo, pas furtunës që shkaktoi në rrjetet sociale qëndrimi i saj. Por diskutimet vazhdojnë e kanë përfshirë madje edhe personazhe publike. Rezart Veleshenja u ka dalë në krah kolegeve të tij, duke postuar një foto të vjetër të Alketës, ku moderatorja thuajse nuk njihet. “Alketa bio. Unë them se Eminem do e kishte zili Alketën për 320 km në orë të të folurit dhe do ishte krenar të bashkëpunonte me të”, ka shkruar ai, duke shtuar më tej pas mesazhit të mësipërm : “Ta dish Alketa, unë të dua shumë, të kam shumë xhan, të adhuroj, madje e urrej këdo që të shan ty”!