Të jetosh në serrë!

Dje një televizion paraqiti një familje në fshatin Bubq që kishte zgjedhur të jetonte në serrën pronë të tyre, me një sobë druri të vjetër. Familja kishte refuzuar ndihmën shtetërore (të quajtur bonus qiraje), në këmbim të marrjes së një çadre dimërore sa më shpejt. Pardje ministri për Rindërtimin bëri me dije vendimin e qeverisë se rindërtimet do të bëhen në prona shtetërore dhe kur nuk ka mundësi, do të ketë shtetëzime, duke ia marrë për interes madhor shtetëror tokën privatit. Disa lajme qarkullojnë se Bashkia e Tiranës ka nisur të ndërtojë në Vaqar. Qeveria iu la kohë 20 ditë bashkive në zonat e goditura më fort (Durrësi, Laçi, Lezha, Kamza, Shijaku) t’i përcaktojnë këto toka. Bashkitë mund të kenë ende toka në pronësi shtet, por zakonisht ato ndodhen në periferi dhe në zona jo shumë të urbanizuara, të papërshtatshme për t’u kthyer shpejt një jetë normale njerëzve të dëmtuar, që u janë shkatërruar shtëpitë ose shndërruar në të pabanueshme. Banorët do të aplikojnë pranë bashkive për të kërkuar t’iu rindërtohet shtëpia. Por ende nuk dihet kush do të marrë shtëpi i pari: ai që do të aplikojë i pari?

Duhet pranuar se ka pak konfuzion. Kjo është e falshme dhe e kuptueshme në javët e para pas tragjedisë nga goditja mizore e natyrës. Por jo kur kanë kaluar gjashtë javë! E gjithë sforco rindërtuese do të kishte qenë mirë të kanalizohej në ligje të Kuvendit. Ku përgjegjësitë për gjithçka që ka të bëjë me veprimtaritë rindërtuese të ishin të qarta. Kështu duket më shumë një mishmash ku spikat një njeri i vetëm, ministri për Rindërtimin. Rindërtimi nuk është vetëm dhe thjesht një dëshirë e mirë dhe një iniciativë e veçuar e një bashkie të vetme, sado e fuqishme të jetë ajo. Rindërtimi është një industri e tërë. Kur nuk funksionon kështu, ndërtimet mbeten pa u kryer, zgjasin me vite të tëra, sikurse ka ndodhur me krahinën e goditur nga tërmeti, të quajtur Molize, në Itali. Por pse kjo ka ndodhur në Itali, nuk mund të shërbejë si justifikim për qeverinë tonë.

Ndërkohë, dhjetëra apo qindra familjet e strehuara ende nëpër çadra mund të futen në po qindra apartamentet e lira private në zonën e Shkëmbit të Kavajës, në krah të autostradës rreth dhe mbi shkëmb, krejtësisht të padëmtuara nga tërmeti. Qeverisë Ligji i Gjendjes së Jashtëzakonshme i mundëson marrjen e përkohshme, për kohën që do të kërkojë ndërtimi i banesave të reja, kundrejt një qiraje minimale (100-120 euro në muaj) të një pjese të këtyre apartamenteve nga privatët. Këto veprime nuk mund t’i bëjë një njeri i vetëm me një grup të kufizuar njerëzish rreth vetes. E gjithë barra e rindërtimit nuk mund të lihet në duart dhe përgjegjësinë e vetëm ministrit për Rindërtimin. Ai të përgjigjet për vonesat në mbledhjen e informacioneve të verifikuara për shtëpitë që duhen rindërtuar. Ai të përgjigjet për mbledhjen e fondeve nga donatorët. Për rimbursimin e fondeve nga xhepat buxhetorë sipas planit të Buxhetit të Shtetit 2020. Përgjegjësitë për detyrat imediate të secilës bashki në zonën e dëmtuar, për Ministrinë e Financave në akordimin në kohë sa më të shkurtër të fondeve për pagesat për shtetëzimet për tokat troje që do t’u merren privatëve, për koordinimin me donatorët strategjikë për projektet e rindërtimit, të gjitha këto duhet të vendosen në një ligj nga Parlamenti. Ndryshe janë nisma vullnetmira që mund të kthehen edhe në aventurë, në rast se nuk shkojnë si duhet. Sikurse përfundoi në aventurë plani ambicioz 1 miliard euro i investimeve publike me formën e koncesioneve të Partneritetit Publik-Privat. Disa PPP janë kontrata serioze dhe po ecin mirë, por shumica po tregojnë se po dështojnë me sukses, me kontrata të përgatitura shumë keq, ku rreziku i ngelet i gjithi në derë Buxhetit të Shtetit. Familja nga fshati Bubq vijon të jetojë në serrën e vet, ngaqë nuk po gjendet një çadër e përshtatshme dimërore për të. E gjithë sforco rindërtuese mund të futet në “serrën” e papërgjegjshmërive dhe të veprimeve individuale, nëse nuk përcaktohen tani, pikërisht tani detyrimet ligjore të kush bën çfarë për rindërtimin, këtë industri të tërë që duhet të kthehet në shpresë dhe jo dëshpërim për të pastrehët nga tërmeti dhe për të gjithë qytetarët e këtij vendi.