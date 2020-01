Tufa nxjerr dokumentet e reja për Bujar Sheshin: U diplomua me armën e Sigurimit

Krijimi i SPAK nuk i reshti debatet për drejtësinë dhe pastrimin e radhëve të saj. njëherësh as vetingu. Partia Demokratike ka kërkuar javët e fundit, dorëheqjen e kryetarit të SPAK-ut Arben Kraja si dhe të anëtarit Altin Dumani. Kërkesa ka ardhur pasi më herët u përshëndet krijimi i SPAK dhe shkak u bë, publikimi i dokumenteve që konfirmonin se Kraja ka qenë hetues në fund të diktaturës (“Gazeta Shqiptare” ka botuar debatin e plotë dhe dokumentet e Autoritetit të Dosjeve për të). Po gjatë fundit të dhjetorit qarkulloi edhe një fotografi e Dumanit që shihej të bisedonte me kryetarin e Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja.

Pas kërkesës së PD, në një reagim publik, Këshilli i Lartë i Prokurorisë i mbështeti dy prokurorët, reagim që, siç raportoi “Shqiptarja.com”, u parapri nga një mbledhje me dyer të mbyllura. Mësohet se në mbledhje Bujar Sheshi, anëtar i KLP-së ka kërkuar që as PD dhe askush tjetër të mos guxojë të sulmojë prokurorët e SPAK-ut. Në fjalën e tij, Sheshi mësohet se ka lënë të kuptojë se politikanë të caktuar po sulmojnë SPAK-un për shkak se në të ardhmen mund të jenë objekt hetimi. Duke iu referuar dokumentit për Krajën, i publikuar nga Agron Tufa (dhe ‘Gazeta Shqiptare’), Sheshi është shprehur se Tufa ka hallet e veta, pasi kërkon të përfitojë azil në Zvicër.

DOKUMENTET PËR SHESHIN

Gjatë ditës së djeshme, Agron Tufa ish-drejtori i Institutit për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ka publikuar dy dokumente: njëri që tregon se Bujar Sheshi ka qenë më 1983 hetues i një ish-të dënuari me emrin Ylli Krasniqi, i cili akuzohej se “në kohë dhe vende të ndryshme në biseda me persona të tjerë ka agjituar e propaganduar për minimin dhe rrëzimin e pushtetit popullor duke konsumuar plotësisht elementë e figurës së agjitacionit e Propagandës kundër shtetit”. Ndërkaq, dokumenti tjetër tregon se Bujar Sheshi u diplomua me armën (profilin) e Sigurimit. Në dokument shkruhet: Diplomë

Studenti Bujar Sheshi

Hyri në vitin 1977 dhe mbaroi në vitin 1981 Shkollën e Lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me vendim të komisionit të formimit datë 27. 5. 1981 u diplomua me armën (profilin) e Sigurimit.

Kryetar i Komisionit



Vula

Firma

Katër ditë më parë, ish-drejtori i Institutit për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufa ka ngritur disa pyetje për anëtarin e KLP, Bujar Sheshi. Tufa thotë se Sheshi e ka marrë nëpër gojë duke e quajtur publikimin e dokumenteve origjinale për kreun e SPAK dhe ish-hetuesin e komunizmit, Arben Krajën, si “hall personal azilanti”.

Për sa më sipër ai pyet: “- Si hetues i zellshëm një prej regjimeve më kriminale të Europës Lindore, a ke ndjerë ndonjë pendesë për ato persona që ke torturuar dhe çuar në burg?

– A ke njohje me ish-oficerin e Sigurimit, Xhavit Shala? A lidhet kjo njohje me vonesën që Autoriteti i Dosjeve pati në rastin “Venusi”? A ishte ky shkaku që bashkëshortja e Xhavitit, punonjëse e Autoritetit, mori vërejtje për vonesën e përgjigjes ndaj “Venusit”?

– A ke njohje me Nikollë Ricën dhe a të ka premtuar gjë ai kur shqyrtohej puna e ‘Venusit’?”, shkruan Tufa.

Më tej ai ka publikuar një varg të Pablo Nerudës: “Ti mund mos dëshirosh të përgjigjesh/ por pyetjet nuk vdesin!”

“P.S: Është i lutur çdo gazetar të këmbëngulë, derisa t’ia marrë përgjigjet Bujar Sheshit, dhe të mos nisin me vesin e keq duke më pyetur mua”, shkroi Tufa.

ÇFARË THA SHESHI NË MBLEDHJE

Bujar Sheshi: Neni 185 i ligjit 115 thotë që Këshilli me nismë apo bazuar në kërkesa të prokurorëve, mund të bëjë deklarata publike në mbrojtje të prokurorëve të veçantë kur gjykon se të drejtat e tyre njerëzore rrezikohen të shkelen për shkak të kryerjes së detyrës. Që Këshilli duhet të reagojë, e ka mbështetjen ligjore tek neni 185 që lexova. Rasti i të dy prokurorëve të SPAK-ut nuk është thjeshtë mediatik. Për rastin e z. Kraja, fillimisht është pretenduar nga nja individ, i cili ka hallet e vete, nuk do ishim shumë në merak për të, pasi do që të marrë status. Dhe së dyti është ngritur nga një personazh politik që përfaqëson një forcë politike. Kështu që nuk është thjeshtë një opinion mediatik. Në këto kushte unë mendoj se ne si Këshill duhet të reagojmë dhe duhet të reagojmë fort, me qëllim që askush të mos guxojë që të sulmojë sidomos prokurorët e SPAK-ut, nëpërmjet çdo lloji mjeti që ata e quajnë të arsyeshme për interesat e tyre politike apo të perspektivës se ku mund ta shikojnë veten dhe që të marrin masat. Pra unë them se duhet të reagojmë dhe të reagojmë fort bazuar në këtë kërkesë ligjore dhe në këto rrethana. Unë do të isha për një përgjigje shumë më të përmbledhur. Ata kanë kaluar filtrat. Në këto kushte askush nuk ka të drejtë që të flasë, cenojë apo të përgojojë figurën dhe autoritetin e prokurorëve të SPAK-ut.