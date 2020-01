“Doja të nxirrja dufin´´, vrau kunatën, zbardhet dëshmia e autorit të krimit

Pasi kanë kaluar pak orë nga krimi i rëndë që ndodhi në familjen Çapoku, është zbardhur dëshmia e autorit të krimit, Erdet Çapoku. Ky i fundit u akuzua për vrasjen e nuses së vëllait të tij, 35-vjeccaren Enkeleda Çapoku.

Në gjendje të rënduar psikologjike, Çapoku pohoi se ishte penduar për vrasjen.

“Jam penduar për vrasjen. Nuk duhet ta kisha bërë. Isha i nxehur dhe doja të nxirrja dufin. Me kunatën kam pasur mosmarreveshje gjithmonë. Ajo nuk me respektonte dhe nuk më dëgjonte. Pasi u perlesha me të e pashë që po i dilte shumë gjak nga koka dhe ika. U fsheha tek shtëpia e kushëririt në laprakë derisa erdhi policia.(Shtëpia ishte bosh pasi kushëriri jetonte jashtë vendit)´´- tha ai.