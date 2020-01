Jonida Vokshi shtatzënë, moderatorja në pritje të fëmijës së parë

Kur kanë kaluar vitëm disa muaj nga dasma e saj në bregdet, Jonida Vokshi është shtatzënë. Ajo dhe bashkëshorti saj, Besnik Krapi do të bëhen prindër për herë të parë. Bëhet me dije se moderatorja është në muajt e parë të shtatzanisë dhe më e angazhuar se kurrë më punë. Pasi la Shqipërinë për të jetuar në Kosovë, ajo i rikthehet edhe njëherë publikun shqiptar. Ashtu si kemi ndjekur edhe nga spoti, prezantuesja do të jetë në rolin e jurisë tek formati “Top Talent”. E duke dëgjuar vlerësimet që Jonida do të jap, do të kemi mundësi të shohim edhe barkun e saj të rrumbullakosur.