Masakroi me thikë kunatën/ Arrestohet autori, ja ku u gjet

Arrestohet në Tiranë autori i vrasjes së ditës së sotme. Erdet Çapoku është arrestuar nga policia në zonën e Kupolës, në Laprakë. Bëhet me dije se ai po lëvizte me biçikletë, teksa u ndalua nga forcat e policisë. Në orët e para të mëngjesit, ai vrau në shtëpinë e saj, kunatën, duke e masakruar me thikë. Menjëherë pas krimit, ai u largua nga vendi i ngjarjes.