“Mos u ngatërro me motrat Vjollca´´, reagon Alketa Vejsiu pas zhurmës së madhe

Dy postimet nga `Revista Class´, e Alketa Vejsiut, një për Xhemi Shehun dhe një për motrat Vjollca kanë qënë në fokusin e mediave.

Postimet u komentuan si një kundërpërgjigjie e Alketës, pasi Xhemi dhe Marina e ironizuan për `Festivalin e Këngës´. Më pas një vajzë me emrin Xhesi, e cila menaxhonte faqen komentoi duke pranuar se postimet janë bërë nga ajo.

Moderatorja e njohur, Alketa Vejsiu u është përgjigjur disa komenteve në një postim të bërë së fundi në Instagram.

Një komenti që e paralajmëron të mos merret me Luana dhe Marina Vjollcën, ajo ia kthen me shumë pozitivitet.

“Mos u ngatërro me motrat Vjollca”, i shkruan një komentues ndërsa Alketa tregon se nuk ka asgjë me to: “Janë super yje. I duam”.

Ndërsa një koment tjetër negative, Alketa ka zgejdhur t´I përgjigjet duke I dhënë disa këshilla.

“Sa mirë t’u bë të doli boja fare të gjithë të urrejnë llafazane”, ndërsa Alketa ia kthen: “Jeni bërë shumë me 0 postime, 0 ndjekës! Sa turp, sa turp! Luftoni me mullinjtë e erës! Dashuri ka më shumë se urrejtje! Kështu zhytuni thellë e më thellë por do mbyteni aty”.