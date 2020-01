Përgjimet e reja/ Si i siguronte “Zogu i Tiranës” prostitutat, dalin emrat e disa prej vajzave që takonte nëpër lokale

Të tjera përgjime të dosjes së Prokurorisë për Hermes Nikajn, i njohur si “Zogu i Tiranës”, vijojnë të bëhen publike, duke treguar hapur se si zhvillohej prostitucioni në mes të Tiranës, ku të përfshirë ishin edhe personazhe VIP.

Rrjeti i gjerë i prostitucionit monitorohej nga “Zogu i Tiranës”, i cili në dosjen e Prokurorisë del në shumë biseda, që bënte me vajzat, që shfrytëzonte për prostitucion, dhe klientët që përdorte për to.Në pjesën e përgjimeve të shkëputur nga “BalkanWeb” jepet edhe një moment, kur “Zogu i Tiranës” ndiqet nga grupi i vëzhgimit, dhe lëvizjet e takimet që bën në disa zona të Tiranës me disa vajza.

Pjesë nga përgjimet:

Në datën 22.07.2019 18:25 numri 213 ka telefonuar numrin 895 (Hermes), ku një pjesë e bisedës zhvillohet si më poshtë:

A-895

B-213

A-Hë zemra

B-Hë zemra ça bëhet

A-Hiç tu bëfsha

B-Mirë mo mirë

A-Donte të punonte kjo te ty

B-Ca të punonte mo vlla

A-A kupton

B-E mora vesht, të vijë pa tjetër, ka ven për kuzhiniere, mos e diskuto fare

A-Ok, sa të bëjë e përgjithshme

B-Kur do vish sot

A-Jo sot, nesër, pasnesër

B-Ok, nesër, në darkë, paradite, kur të duash vetëm më lajmëro të merrem me shpinë e re

A-A do me të njoftu, hajt se të shkruj unë

B-E se jo për gjë po më binë divanat për shpinë e re, çerek ore jam i zanë, mirë mirë vrite mendjen, hajde për herë, mos e vrit mendjen

A-Hajt

B-Hajt hajt

Në orën 18:55 numri 295 (Floresha Sulaj), ka telefonuar numrin 895

B-Edhe merru vet me kët

A-Kush është ajo?

B-Për biznes

A-Kush është ajo

B-Elda

A-U, e di, e diel

B-Po pra, unë s’po ta prezantoj kot

A-Ja vlen?

B-Po pra po

A-Okej, dakord i thuaj…

B-Ja do ta jap numrin dhe pini një kafe dhe flisni

A-Okej

Në datën 24.07.2019 ora 17:07 numri 213 ka telefonuar numrin 895 (Hermesi), ku një pjesë e bisedës zhvillohet si më poshtë

A-895

B-213

B-Hë si ke kalu? Je lodhur? Po punova, punë, sa mbarova bukë, thashë prit ta mor i her atë

A-Mir ja ke bo…

B-Ndigjo

A-Në mos sot nesër, do të tregoj unë…

B-E mire, jo vetëm më thuj, kjo është problemi se kur…

A-Patjetër, patjetër…

B-Se mund të mos jem unë ktu e pranej, që t’di që t’jem

A-Patjetër, po, po patjetër…

B-Pa merak hë?

Në orën 20:33 numri 295 (Floresha Sula) ka telefonuar 895 (Hermesi), ku një pjesë e bisedës zhvillohet si më poshtë

A-895

A-Poo

B-Mir zemra kalofsh mir hajt

A-Paçim

Vëzhgimi i datës 24.07.2019 ka konstatuar rreth orës 18:00 në rrugën Haxhi Hysen Dalliu, në ambientet e bar ‘Cooper’, pas prokurorisë së Rrethit Tiranë, personi nën hetim Hermes Nikaj në shoqërinë e një gruaje rreth moshës 55 vjeç, me flokë të shkurtra ngjyrë të verdhë, e veshur me një bluzë rozë. Rreth orës 18:51, në tavolinën ku ndodhej shtetasi Hermes Nikaj së bashku me gruan e lartpëpërmendur, u ul një femër rreth 35 vjeç, e gjatë rreth 170 cm, me flokë ngjyrë kafe, trup normal, u ngrit nga tavolina ku ishte ulur me parë dhe vazhdon lëvizjen në këmbë, ku pak metra mbi lokalin ku ishte ulur, u fut te hyrja e një pallati 8-katësh dhe u ngjit në kat të pestë (identifikuar më pas si shtetasja Dejnida Balliu), kurse shtetasi Hermes Nikaj u nis në drejtim të rrugës ‘Milan Shuflaj” dhe hyri në banesën e tij.

Rreth orës 20:55 shtetasi Hermes Nikaj del nga banesa e tij dhe u takua tek bar ‘Pascucci’ me një femër të moshës rreth 36 vjeçe, me flokë të verdha, rreth 155 cm e gjatë, e veshur me një fustan ngjyrë të zi dhe të dy së bashku vazhduar lëvizjen në këmbë në drejtim të zonës së ‘Don Boskos’ ku u futën n ambientet e Bar ‘Artisti’. Rreth orë 00:22 të datës 25.07.2019 shtetasi Hermes Nikaj del nga ambientet e bar Artisti bashkë me vajzën bionde, para tyre u afrua mjeti tip ‘Benz C Class’, ngjyrë blu e errët, me targë AA811PB, ku në timon ndodhej i njëjti person që subjekti ka dalë edhe herë të tjera dhe pasi mori në mjet shtetasin Hermes Nikaj dhe femrën me flokë bionde vazhdoi lëvizjen drejt rrethrrotullimit të ‘Zogut të zi’. (Grupi i vëzhgimit nuk ka mundur të ndjekë lëvizjet e subjektit pas këtij momenti).