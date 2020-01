Po ju e dinit? Trejsi Sejdini konfirmon ndarjen nga i dashuri

Trejsi Sejdini, e ftuar në “Glamour zone”, ish-“Miss Universe Albania”, u shpreh se çdo gjë që ka arritur në jetë, e ka arritur përmes kurajës dhe egos personale. “Jam sepse çdo gjë e kam arritur me kurajën time dhe me egon time. Edhe në rastet kur familja më ka thënë ‘ki kujdes, sepse këtu mund të mos ia dalësh’, unë sërish ia kam dalë”, – u shpreh Trejsi Sejdini. Modelja deklaroi gjithashtu se është single dhe i ka dhënë fund lidhjes me Leonard Dukan. Trejsi vazhdon t’iu kujtojë të gjithë dhe jo rrallëherë t’i motivojë fansat se duhet të tërheqin mendime pozitive që të kenë sukses në gjërat që duan të bëjnë.