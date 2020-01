Rritja ekonomike për 2019 dhe disa sugjerime për të pasur zhvillim ekonomik në të ardhmen

Sipas traditës me urimet e fundvitit bizneset, qeveria dhe individët bëjnë bilancin e vitit që sapo lanë pas. Kjo jo vetëm për arsye të traditës apo detyrimit ligjor por mbi të gjitha për faktin se mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është studimi i të kaluarës. Evidentimi i gabimeve dhe problemeve të së shkuarës e bën më të thjeshtë programimin e të ardhmes.

Nëse do të analizojmë situatën ekonomike të vitit që sapo lamë pas dhe ecurinë e rritjes ekonomike në kompleks, mund të themi me bindje se ekonomia shqiptare u influencua si në fillim të vitit po ashtu edhe në fund të tij nga “kapriçot e natyrës”. Sigurisht që këto të fundit nuk janë të vetmit faktorë që kanë influencuar frenimin e rritjes ekonomike për 2019 e cila nuk do e kalojë 2.9%, ndërkohë që ish ministri i financave një vit më parë e parashikonte rritjen 4.3%.

Nëse do të shohim rritjen reale të prodhimit të përgjithshëm bruto sipas tremujorëve, vërejmë se treguesi në fjalë kaloi nga 3.1% që ishte në tremujorin e katërt të 2018 në 2.2% në tremujorin e parë të 2019. Kjo tkurrje e rritjes erdhi si pasojë e thatësirave dhe rënies së prodhimit të energjisë, si dhe nga rënia e konsumit privat. Një problem tjetër që frenoi rritjen ekonomike në këtë tremujor ishte edhe tkurrja e rritjes së formimit bruto të kapitalit fiks.

Rritja e PBB-së reale, pati të njëjtin trend edhe në tremujorin e dytë, në këtë tremujor rritja ishte 2.3%, shumë larg pritshmërive që ishin mbi 4%. Kjo rritje larg pritshmërive u stimulua pjesërisht nga rritja e konsumit publik (4.4%), nga kërkesa e brendshme (me një rritje me 2.5% po aq sa edhe në tremujorin e parë), ndërsa sektori bujqësor që përgjithësisht mbështet rritjen në këtë tremujor pati një rritje larg pritshmërive.

Në tremujorin e tretë rritja ekonomike arriti në 3.81%, kjo falë performancës pozitive të: turizmit (+6.7%), aktivitetit të industrisë dhe energjisë (+5.85%), industrisë nxjerrëse (+16.5%). Gjithsesi në kompleks edhe për këtë tremujor balanca komplesive mund të konsiderohet negative pasi periudha në fjalë përkon me mbylljen e portës së BE-së për të disatën herë për Shqipërinë.

Mos hapja e negociatave përkeqësoi edhe më tepër optimizmin e Shqiptarëve por jo vetëm për një të ardhme më të mirë të vendit.

Tremujori i fundit u mbyll me rritjen ekonomike larg pritshmërive, kjo edhe për shkak të tërmetit, pasojat e së cilit do të ndihen edhe për vitet në vijim nëse rindërtimi nuk do të menaxhohet me përgjegjshmëri.

Për sa i përket vitit të ri 2020 për të mbyllur njëherë e përgjithmonë ciklin e rritjes anemike të Shqipërisë do të sugjeroja disa ndërhyrje duke nisur nga kapitali human, i cili duhet të konsiderohet prioritet kombëtar. Niveli i njohurive dhe i kompetencave të popullsisë shqiptare janë në rënie. Të dhënat e fundit të PISA e nxorën më së miri në pah këtë gjë. Në vitet e fundit është rrit ndjeshëm numri i të arsimuarve me shkollë të lartë por ka rënë cilësia e formimit. Nuk mund të ketë zhvillim të një vendi pa zhvillim të kapitalit human dhe të inovacionit.

Aspekti i dytë është emergjenca e largimit të të rinjve dhe profesionistëve. Deri tani vendi ynë nuk e shihte emigracionin si negativ pasi ai kontribuonte në rritjen e remitancave dhe në “rënien” e papunësisë. Tashmë emigracioni i të rinjve në vitet e fundit do të kthehet në një minë me sahat për të ardhmen, kjo pasi kemi mungesë të krahut të punës, plakje të shpejtë të popullsisë, rritje të pensionistëve, rënie të lindjeve dhe rënie të regjistrimeve të nxënësve nëpër shkolla.

Aspekti i tretë është taksimi, çdo vit të ne ndryshon presioni fiskal. Mendoj se për të stimuluar rritjen nevojitet reduktim drastik i të ardhurave nga puna dhe nga aktivitetet tregtare duke e kompensuar këtë rënie të barrës fiskale pjesërisht me rritjen e taksave mbi konsumin dhe pasuritë. Kjo gjë do të stimulonte aktivitetet sipërmarrëse dhe ofertën e punës.

Në fakt te ne evazioni fiskal i lartë të jep luksin e reduktimit të presionit fiskal në kompleks edhe vetëm me anë të rritjes së eficiencës së vjeljes së taksave duke mos pasur nevojë të kompensohet reduktimi i taksave mbi të ardhurat nga puna dhe aktivitetet tregtare.

Aspekti i katërt është borxhi publik, i cili mund të reduktohet duke hequr dorë nga investimet publike pa rentabilitet siç janë PPP-të dhe koncesionet që financohen nga shteti.

Borxhi mund të reduktohet edhe me anë të rritjes së eficiencës së përdorimit të financave publike, dënimin e të gjithë atyre që shpërdorojnë paratë publike si dhe me anë të rritjes së PBB-së.

Aspekti i pestë është rritja e konkurueshmërisë, ndërmarrjet shqiptare hasin vështirësi në eksportimin e produkteve jashtë dhe në përballimin e konkurrencës nga importi, kjo mund të zgjidhet me anë të vendosjes së barrierave doganore të përkohshme dhe mbështetjen e biznesit për ta përgatitur atë më certifikatat e cilësisë ISO. Si dhe duke subvencionuar inovacionin.

Aspekti i gjashtë dhe ndoshta më i rëndësishmi është rritja e cilësisë së universiteteve, përmirësimi i kurrikulave sipas kërkesave të tregut të punës si dhe nxitja e punësimit të të rinjve me anë të instrumenteve fiskalë (reduktimin të përkohshëm të taksave për të gjithë ato ndërmarrje që punësojnë të rinjtë deri në moshën 28 vjeç).

[1] Profesor ekonomie i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës