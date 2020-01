Agron Tufa: Bujar Sheshi ishte “Venusi”, lidhja e tij me komisarin Rica

Ish-kreu i Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ka nxjerrë një dokument që ka të bëjë sipas tij me një ish-hetues, mik i anëtarit të KLP-së, Bujart Sheshi. Tufa, shprehet se meqë Sheshi po merret me të personalisht, po i bën edhe njëherë publikisht të njëjtën pyetje “Venusit”: A ke njohje me Nikollë Ricën dhe a të ka premtuar gjë ai kur shqyrtohej puna e “Venusit”?

Sipas Tufës, gruaja e mikut të tij punon te Autoriteti i Dosjeve dhe se vetë Rica “Nikolla kishte qenë komisar kufiri i Repartit 299 Shkodër. Shihni një raport të komisar Nikollës kur ishte 29 vjeç dhe ziente nga urrejtja ndaj armiqve të klasës”. Sipas Tufës, kjo është veçse një pjesëz e puzzle-s së asaj tabloje gjigande e kriminale, ku ish spiunë, oficerë sigurimi e kufiri, ish-hetues, gjykatës e prokurorë, janë strukturuar e pleksur si lesh maceje me drejtimin e institucioneve të shtetit.

Ai publikom shënimin e mëposhtëm dhe dokumentin që po zbardhim.

SHËNIM I I TUFËS

MBI OFICERIN E KUFIRIT DHE SHEFIN E SOTËM TË PERSONELIT TË POLICISË SË SHTETIT, NIKOLLË RICËN

Në një shkrim të javës së kaluar, i kemi bërë disa pyetje kyçe anëtarit të KLP-së së sapozgjedhur, Bujar Sheshit vs ish hetuesit të komunizmit dhe spiunit të Sigurimit të shtetit me damkën “Venusi”.

Meqenëse ai u mor me mua, për t’i ruajtur erzin një tjetër hetuesi të komunizmit, si vetja e vet, ne, ndër të tjera i bëmë Sheshit edhe këtë pyetje (ndonëse ai nuk iu përgjigj asnjërës):

– A ke njohje me Nikollë Ricën dhe a të ka premtuar gjë ai kur shqyrtohej puna e “Venusit”?

Po kush është Nikollë Rica? Le ta zbardhim një pjesë të enigmëzës sonë:

Nikoll Rica sot është drejtor i Personelit të Policisë së Shtetit. Bashkëshorten e ka rehatuar pranë Autoritetit gjasme të hapjes së dosjeve (ku administron, me sa duket, punën e burrit të saj dhe të shokëve të burrit). Para se të vinte këtu ishte këshilltar i ministrit të Punëve të Brendshme, Saimir Tahirit. Nikolla i përgjigjej negativisht çdo kërkese të ISKK-së për praninë ose jo në Policinë e shtetit të oficerëve të Sigurimit apo të kufirit. Jo pa qëllim. Vetë Nikolla kishte qenë komisar kufiri i Repartit 299 Shkodër. Shihni një raport të komisar Nikollës kur ishte 29 vjeç dhe ziente nga urrejtja ndaj armiqve të klasës. I arrestuari prej tij quhej Pjerin Mark Malaj, 20 vjeçar, lindur në Lushnje (internim) dhe banues në Ivanaj. E arrestoi më 31.3.1986. Më pas, Gjykata e Rrethit Shkodër, me vendimin nr.127, datë 7.7.1986, e deklaroi fajtor për “tradhti ndaj atdheut” dhe e dënoi me 10 vjet heqje lirie.

Kjo është veçse një pjesëz e puzzle-s së asaj tabloje gjigande e kriminale, ku ish spiunë, oficerë sigurimi e kufiri, ish hetues, gjykatës e prokurorë, janë strukturuar e pleksur si lesh macje me drejtimin e institucioneve të shtetit. Për çfarë lirie, për çfarë drejtësie, për çfarë transparence mund të flitet nën mësymjen masive të qenve të diktaturës, që kanë këputur zinxhirët? Qytetarë, ruhiuni kafshimeve të tyre!



DOKUMENTI

Informacion

Mbi kapjen e një personi që tentoi të kalojë kufirin në sektorin e postës kufitare Rrapsh me datën 31.3.1986.

Më datën 30.3.1986 shkelësi i kufirit i quajturi Pjerin Mak Malaj i datëlindjes 1966 lindur në Lushnje dhe banues në fshatin Ivanaj Bajzë Shkodër me arsim 8-vjeçar, i pa martuar, puntor në koperativën bujqësore Bajzë me kombësi e shtetësi shqiptare, në orën 16:00 të kësaj dite u nis nga fshati Bjazë, ndoqi rrugën hekurudhore deri në qendër të fshatit Hot.

Mbasi shikoj pamundësinë për tu arratirus në atë drejtim nga që ishin suhtarët që kryenin shërbim, u kthye në të djathtë të qendrës Hot dhe mori drejtimin nga fshati Kastrat e të realizonte tradhëtinë ndaj Atdheut në sektorin e postës kufitare Rrapsh.

Në orën 21:00 datë 30.3.1986 vajti në shtëpinë e fshatarit nga Kastrati Ndue Therçaj i cili mbasi e futi brenda në shtëpi me njëherë njoftojë pushkatarin Pjetër Therçaj ku të dy së bashku muarën masa për sigurimin e tij dhe njoftuan menjëherë kryetarin e Kshillit popullor të fshatit Kastart dhe operativin e Degës së Punëve të Brendshme dhe në orën 05:00 dtaë 31 mars 1986 u ndalua dhe u shoqërua në Degën e Punëve të Brendshme nga fshatari Lledsh Isufaj.

Shkelësi i kufirit mbasi u muar në pyetje në Degën e Punëve të Brendshme pranoi se ishte nisur për tu arratisur në Jugosllavi. Për veprime të mira dhe vigjielencën që treguan fshatarët Ndue Therçaj, Pjetër Therçaj dhe Llesh Isufaj u propozuan për dekorim nga Kuvendi Popullor.

Komisari Nikoll Rica (firma)

Komandanti i Repartit.299

Vladimir Qirko