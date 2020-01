E ka mbledhur mendjen! Këngëtarja shqiptare nuk do t’ia dijë për kilet e tepërta

Të enjten që shkoi, e ftuar në emisionin “Ftesë në pesë” nga Bieta Sulo, ishte këngëtarja e njohur e muzikës popullore, Greta Zani. Ajo ka folur rreth projektit të fundit muzikor si dhe ka zbuluar shumë të reja rreth vetes së saj në përgjithësi. Këngëtarja ka treguar se është shumë e dhënë pas gatimit dhe se gatuan shpesh. Vajzat në përgjithësi janë të fiksuara pas dietave, pas regjimeve strikte ushqimore, por kjo gjë nuk ndodh me Gretën. Ajo ka rrëfyer në studio se nuk e ka kompleks shëndetit dhe as nuk do të dobësohet. “Unë s’e kam fare kompleks shëndetin. Po ta kisha, deri sot do isha dobësuar. Megjithatë, kjo më identifikon mua… biles, kur jam dobësuar njëherë, kam rënë gati 17 kilogram, më thoshin të gjithë ‘Greta shëndoshu, se e di sa keq ngjan’ dhe nuk kam tentuar më të dobësohem”, është shprehur Greta.