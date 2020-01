Firmoset marrëveshja/ Turqia do të ndërtojë 500 banesa për të prekurit nga tërmeti, Rama: I japim zgjidhje përmbytjeve në zonë

Kryeministri Edi Rama dhe ministri turk gjatë paraditës së sotme, firmosën marrëveshjen për ndërtimin e 5000 banesave në Laç për të prekurit nga tërmeti tragjik I 26 nëntorit.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se ndërtimi I banesave në Laç do të jetë një transformim I rëndësishëm I gjithë zonës.

“Si dhe është bërë e ditur dje gjatë një konference për shtyp tani jemi në fazën e dytë të këtij projekti dhe kemi ardhur në fazën e nënshkrimit të këtij bashkëpunimi. Janë 500 njësi të reja banimi që do ndërtohen nga miqtë e ardhur nga Turqia me porosi të presidentin Erdogan në zonën e Laçit që njerëzit të kthehen në shtëpi më të mira se ato që kanë pasur. Ky është zëvendësimi i godina të rrënuara dhe do të jetë një transformim i rëndësishëm i gjithë situatës urbane.

Agjencia e angazhuar për këto 500 njësi, do vazhdojmë me një plan zhvillimi për të gjithë infrastrukturës. I japim zgjidhje edhe përmbytjeve në zonën e Laçit. Të dyja palët do ndajnë punën dhe në një kohë të shkurtër do krijojmë në shembull. E falenderoj me shumë mirënjohje ministrin dhe gjithë delegacionin që ka ardhur bashkë me të dhe përfaqësues të specializuar në programin e ndërtimeve me karakter social në Turqi”, tha Rama.