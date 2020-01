Sa e bekuar! Rona Nishliut ndan foton e veçantë me vogëlushen e saj

Që kur u bë nënë për herë të parë, këngëtarja e njohur, Rona Nishliu, ka zgjedhur të ndajë pak foto me të voglën e saj në rrjetet sociale. Mbrëmjen e kaluar duket se artistja ka bërë një përjashtim duke publikuar një foto me vajzën në krah. E veshur me fustan të kuq dhe me kordele në kokë, duket se e vogla po rritet dita ditës dhe mami Rona gjendet gjatë gjithë kohës duke u kujdesur për të. “Bekimi i parajsës”, ka shkruar Nishliu krah postimit ku shfaqet duke mbajtur vajzën me shumë kujdes dhe duke e parë atë me vëmendje. Me siguri kjo periudhë duhet të jetë më e ëmbla për Ronën, e cila sheh dita ditës dashurinë më të madhe të saj të rritet.