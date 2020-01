Sa romantike! Moderatori shqiptar ulet në gjunjë dhe i propozon partneres ‘live’ në emision

Natën e së enjtes, në “Këndo këngën time” rezervoi shumë surpriza. Moderatori i emisionit, Ardit Roshi, i ka propozuar ‘live’ për martesë partneres së tij, Blerinës. Pas spektaklit, Arditi e ftoi Blerinën në skenë dhe me unazën në dorë u ul në gjunjë për t’i propozuar. Ai u shpreh se do ta bëjë vajzën më të lumtur në botë. “Ju prezantoj me Blerina Bajkon, e cila tashmë është e fejuara ime dhe nusja ime siç e kuptuat”, shprehet Arditi në videon e publikuar. Kujtojmë se Blerina është vajza e aktorit të njohur, Agim Bajko. Sa me fat Blerina!