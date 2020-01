U gjet e masakruar në pyll/ Mbërrin në Shqipëri trupi i 37-vjeçares, përcillet për në banesën e fundit

Ka mbërritur në Shqipëri trupi i 37-vjeçares, Brunilda Kovaçi, kjo e fundit u gjet e masakruar në një pyll në Francë më datë 24 dhjetor. Mes lotësh 37-vjeçarja u përcoll për në banesën e fundit ditën e sotme.

Mësohet se nëna e viktimës i kishte bërë apel shtetit që të lejojë dy djemtë e saj të burgosur të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit të së motrës.

“Kur kam biseduar nuk më ka thënë gjë. Do vij në Shqipëri për të festuar Vitin e Ri, me ty me vëllezërit dhe motrat. Ka një djalë këtu tek unë dhe ka një djalë atje. Më morën në tel dhe më thanë që vajzën ta kanë vrarë, ta kanë hedhur në një var. Unë dua që shteti të më lirojë dy djemtë që kam në burg, që të varrosin motrën e tyre. Si ka mundësi? Ata një motër kishin. Është gjynah nga zoti. Menjëherë të më vijnë çunat për varrimin e fëmijës”, u shpreh nëna e 37-vjeçares, Fatime Kovaçi.

Viktima u gjet e zhveshur dhe pjesërisht e djegur me cigare, braktisur në një park në Valmasque. 37-vjeçarja e cila punonte si prostitutë, nëna e tre fëmijëve kishte disa vite që jetonte në Francë. Ajo kishte me vete vetëm djalin e vogël 3 vjeç, ndërsa dy fëmijët e tjerë I kishte lënë në Shqipëri.