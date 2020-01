Luana nuk përgjigjet/ Dënimi i Rezit: Zhvish Fifin, reagon këngëtarja: Jam pa brekë

Në puntatën e fundit të “Shiko kush luan” nuk kanë munguar shakatë, por edhe deklaratat e forta. Në sfidën “Ndajë ose zhvishu”, Luana duhej që të tregonte kur emisioni do të rikthehej sërish në ekran ndryshe dënimi ishte që të zhvishte një rrobë nga ato që kishte veshur. Fillimisht Luana nuk ka dashur që të tregojë, ndërsa Fifi s’ka pranuar që të zhvishet në vendin e saj.

Pjesë nga emisioni:

Luana Vjollca: Pyetja është: Na thuaj sot a do të kemi një sezon të katërt të ‘Shiko kush Luan’?

Rezart Veleshnja: Ose zhvish Fifin një nga të dyja.

Fifi: Jo, jo Fifi është pa brekë.

Rezart Veleshnja: Ua çfarë deklaratë, ky emision do të transmetohet pas orës 12 në Channel X

Luana Vjollca: Do të rikthehemi në Shtator ndërsa me mua do të shihemi brenda një muaji në një projekt të ri.