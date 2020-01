“8.5 mln euro kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve´´, Basha takon banorët e prekur nga tërmeti: Janë të detyruar të marrin borxh, për të paguar qiranë

Kreu i PD-së, Lulzim Basha është takuar ditën e sotme me të prekurit nga tërmeti në Durrës.

Përmes një postimi në `Facebook´, Basha shprehet se banorët e prekur nga tërmeti nuk kanë marrë ende bonusin e qirasë, dhe ata janë detyruar të marrin borxh për të paguar qiranë. Ai shton dhe faktin se shumë banorë ne mës të dimrit jetojnë ende në çadra apo makina.

Ndër të tjera, Basha shton se 8.5 mln euro kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve.

Postimi i plotë i Lulzim Bashës:

Një muaj e gjysëm pas tërmetit, banorët e Durrësit nuk kanë marrë akoma bonusin e qerasë, ndërkohë që 8.5 milion euro kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve vetëm për afera e korrupsion, me zero shërbime të check up-it.

Sot u takova me banorë të Durrësit të cilët kanë paguar para për dokumente e kanë hapur numra llogarie në banka, por nuk u ka kaluar asnjë lek për të paguar qeranë. Banorët janë detyruar të marrin borxh ndërsa edhe sot një muaj e gjysëm pas tërmetit, askush prej tyre nuk e ka të qartë sesi do të veprohet për riparimin e dëmeve, apo si do të zgjidhet problemi i strehimit për qytetarët e mbetur pa shtëpi.

Në mes të dimrit, me qindra familje jetojnë ende në çadra apo makina. Dështimi dhe paaftësia e shtetit po iu kushton shtrenjtë qytetarëve që po përballen edhe me probleme shendetësore për shkak të kushteve ku po jetojnë.

Dhe e gjitha kjo, vetëm për të mos u prekur paratë që shkojnë në xhepat e dhjetë oligarkëve. Me 150 milion dollarë që shkojnë për ta, sot do ishin akorduar fondet për strehimin e banorëve dhe do kishte nisur puna për riparimin e banesave të dëmtuara.