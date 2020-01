Bardh Spahia: Shëndetësia me tollona, Rama nuk e mbulon dot me batuta ‘katunari’

Bardh Spahia ka reaguar pas përurimit të godinës së re të kirurgjisë. Duke ironizuar kryeministrin, ish-deputeti i Shkodrës ka thënë se teknologjia e viteve 90 nuk mbulohet me batutat e Ramës. Më tej, Spahiu ka theksuar se investimi i madh, në fakt është një flluskë sapuni dhe se shëndetësia funksion me tollon.

Statusi i Bardh Spahisë

Sic pritej nje angazhim kryeministror per fasaden ne perurimin e Kirurgjise ne QSUT. Por teknologjia e viteve 90 e reduktimi i numrit te shtreterve nuk mbulohen dot me batutat e “katunarit” kryeminister, sic e quajti veten, me qepe e hudhra. Ne fakt vargu i hudhrave qe premtoi do i rrinte asaj teknologjie se sa kohe do rezistoje? Shendetesia me tollon mbetet vizioni mendjengushte i kesaj qeverie qe njeh vetem stilin rrenues edhe per mjekesine me PPP-te. Pjesa tjeter, ne dore te Zotit dhe te mjekeve heronj qe ne 2020-en u ofrohet nje teknologji e vjeteruar e kushte te kufizuara pune! #Turp e faqe e zeze qe nje sherbim jetesor si kirurgjia e katandisin ne fasade

SHENDETESI ME TOLLON, VETEM NGA EDI RAMA!

Nesër kryeministri ilegjitim do inaugurojë me bujë godinën e re të shërbimeve kirurgjikale në QSUT, ku përfshihen klinikat 1, 3 dhe Urologjia. Në fakt investimi “i madh” i qeverisë është një flluskë sapuni, në filozofinë e “tollonit”, pra racionimit të kujdesit shëndetësor, por edhe të kthimit pas në teknologji.

1- Eshtë përgjysmuar numri i shtretërve, duke mos patur mjaftueshem shtretër as për urgjencat, e jo më për të sëmurët e planifikuar. Sa për ilustrim: nga 56 shtretër që ka patur klinika 3, numri reduktohet në 30. Kurse klinikës 1 i ulet numri i shtretërve nga 34 në 30.

2- Teknologjia pastaj është histori më vete, skandaloze. Pajisjet e përdorura janë “standard definition“ e jo „high definition“ sic është standardi modern në Europë. Burimet thonë se firmës fituese i janë dashur përpjekje titanike për të gjetur atë teknologji të viteve ’90 për kolonat e aparaturat e videolaparoskopisë, se nuk po përdoren më.

3- Nuk është menduar për ambiente të nevojshme për studentët, profesorët që të zhvillojnë mësim në këtë qendër edukuese. Për stafin mjekësor janë vetëm 4 dhoma të vogla, pra 2-3 mjekë në një dhomë. Filozofia dritëshkurtër rilindase harron faktorin kryesor, atë njerëzor.

Të gjitha këtyre mangësive, u shtohet ajo më e madhja: rreziku kryesor i mospërmbushjes së numrit të ndërhyrjeve të planifikuara për shkak të koncesionit të sterilizimit e mungesës së fondeve.

#Paaftësia e kombinuar me makutërinë është rrezik fatal për qytetarët e vendin! #RamaIk