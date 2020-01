FOTOT/ Policë me kallash, tel me gjemba e kamera në çdo cep”! Ja si duket sektori “41 bis” ku do izolohen “kokat” e krimit

Të rrethuar nga kamerat e sigurisë, teli me gjemba dhe policët e pajisur me kallashnikovë! Kështu do të jenë qelitë e paraburgimit 313, në tiranë, që do të shërbejnë si vende izolimi për të dënuarit, që do t’i nënshtrohen aplikimit të regjimit të “egër” 41 bis.

Në fotot që sjell “LSA”, tregohen qartë masat e rrepta të sigurisë, që janë marrë për ruajtjen e “kokave” të krimit, që do të burgosen në këto qeli.

Me hyrjen në fuqi të 41 bisit, që në Itali vendosi nën regjim të rreptë monitorimi personazhe si Toto Rina, edhe në Shqipëri të dënuarve që vijnë nga krimi i organizuar do t’u kufizohen jo vetëm takimet, por edhe do t’u regjistrohen bisedat , telefonatat si edhe do kenë një regjim ndryshe në qeli që nga minimizimi i sendeve personale deri tek dalja rrallë në ajrim.