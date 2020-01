Kapet 38-vjeçari me 41 mijë euro në kufi, ja ku i kishte fshehur

Një 38-vjeçar është ndaluar në doganën e Kakavijës pas një kontrolli të imtësishëm të mjeteve dhe qytetarëve, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshme. Pas një kontrolli në mjetin e 38-vjeçarit janë konstatuar një sasi parash prej 41 mijë euro.

Policia Kufitare e Kakavijës ka njoftuar specialistët për hetimin e krimit ekonomik e financiar në DVP Gjirokastër, të cilët në përfundim të veprimeve të para hetimore kanë filluar procedimin penal ndaj shtetasit me iniciale E.B. Materialet do t’i përcillen Prokurorisë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”.

Njoftimi i plotë:

Sekuestrohen nga Policia Kufitare 41000 euro

Procedohet penalisht poseduesi, i cili nuk i deklaroi në kufi.

Në vijim të kontrolleve të imtësishme, me qëllim parandalimin e krimeve ndërkufitare, shërbimet e Policisë Kufitare në P. K. K., në dalje të RSH-së, përzgjodhën për kontroll në vijën e dytë automjetin që drejtohej nga shtetasi E. B., 38 vjeç, banues në Kuçovë, i cili udhëtonte drejt Greqisë.

Gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Policisë Kufitare, në bashkëpunim me shërbimet doganore, në pjesën e brendshme të automjetit u gjend e fshehur një sasi e konsiderueshme valute euro, të cilën ky shtetas po e kalonte drejt Greqisë, pa e deklaruar tek shërbimet doganore. Nga numërimi i sasisë rezultoi se ishin në total 41000 euro.

Vijon kontrolli i imtësishëm i mjeteve dhe qytetarëve, me qëllim parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë.