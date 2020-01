U akuzua nga shoku se përdhunoi 51-vjeçaren në Mallakastër, i riu mohon krimin, ja çfarë thotë ai

Të tjera detaje janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që ndodhi në 5 janar, në Mallakastër, ku 51-vjeçarja, Drita Saliaj u dhunua, u mbyt me peshqir dhe më pas u hodh në rezervuar.

Një ndër tre të akuzuarit për vrasjen e 51-vjeçares, Ervis Zotaj I cili akuzohet nga a një prej të rinjve se ka përdhunuar viktimën, ka mohuar kategorikisht që të ketë lidhje me ngjarjen. Në dosjen hetimore të siguruar huhet se Zotaj ka pohuar se e njihte 51-vjeçaren, por se nuk kishte lidhje me vrasjen e saj. Ai ka sqaruar para grupit hetimor të çështjes se në datë 4 janar bashkë me babain e tij, shtetasin Syrja Zotaj, kanë shkuar në Ballsh, tek motra e vet, Marsela Lala dhe sipas tij janë kthyer ditën tjetër në Gjerbës, rreth orës 13:00. Teksa vijon rrëfimin e tij, 26-vjeçari ka pohuar se më 6 janar kishte shkuar sërish me makinë në Ballsh, dhe ishte kthyer në banesë rreth orës 15:30, nga ku sipas tij nuk kishte dalë më prej aty, deri në momentin kur ka shkuar policia.

“E njoh Sindi Shehaj, e kam shok. Për herë të fundit e kam takuar në datën 28.12.2019, në Ballsh. Edhe Luis Saliaj e njoh, por nuk kam shoqëri me të. Për herë të fundit e kam takuar atë në datën 29.12.2019, rreth orës 14:30, tek banesa e tij. Nuk i kam të regjistruara numrat e tyre në telefon”, mësohet të jetë shprehur 26-vjeçari. Ndërkohë, në sallën e gjyqit, Ervis Zotaj mësohet të jetë shprehur se nuk pranon asnjë prej akuzave që rëndojnë ndaj tij. “Nuk e kam bërë veprën që akuzohem. Jam dakord me avokatin”, pohoi para togave të zeza Zotaj.