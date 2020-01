Harry dhe Meghan ‘e marrin lejen’ nga Mbretëresha për t’u larguar/ Vjen reagimi i kryeministrit kanadez: Ka përgjegjësi

Të hënën, Mbretëresha e Anglisë ra dakord të lejojë nipin e saj dhe gruan e tij të ndanin kohën e tyre midis Kanadasë dhe Britanisë së Madhe ndërsa ata tërhiqen si mbretër. Pas kësaj ka reaguar për herë të parë kryeministri kanadez. Justin Trudeau ka thënë se ka ende ‘shumë për të diskutuar’ mbi transferimin e Dukës dhe Dukeshës së Sussex në Amerikën e Veriut pasi Mbretëresha ra dakord të lejojë që dyshja të hiqnin dorë nga detyrat e tyre të larta mbretërore.

Pas samitit të paparë të Sandringham të Hënën, Mbretëresha i dha mbështetje “jetës së re” të Harry dhe Meghan larg detyrave mbretërore me kohë të plotë dhe tha se ata do të fillojnë një periudhë tranzicioni që jeton në Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanada. Masa ka ngritur pyetje mbi kostot e sigurisë së çiftit gjatë kohës së tyre në Amerikën e Veriut dhe kush do të mbështesë faturën. ‘Kjo është pjesë e reflektimit që duhet të ketë dhe ka diskutime që po vazhdojnë. Ne nuk jemi plotësisht të sigurt se cilat do të jenë vendimet përfundimtare, cilat janë dispozitat dhe ato janë vendime për ta. Unë mendoj se shumica e kanadezëve janë shumë mbështetës për të qenë mbretër këtu, por se si duket dhe çfarë lloj shpenzimesh janë të përfshira, ka ende shumë diskutime për të patur”, u shpreh kryeministri.

Ai tha se qeveria federale kanadeze nuk ishte përfshirë “deri në këtë pikë” në lidhje me atë që do të përfshijë lëvizja e çiftit në vend. “Ende ka shumë vendime që duhet të merren nga familja mbretërore, nga vetë Sussexes, për atë nivel të angazhimit që ata zgjedhin të kenë,” tha Z. Trudeau. “Ne jemi qartë mbështetës të reflektimeve të tyre, por gjithashtu kemi përgjegjësi.” “Jo, ne nuk kemi kaluar asnjë kohë duke menduar për këtë çështje,” u tha Morneau gazetarëve në Toronto të hënën.