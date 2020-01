Kush do të prezantojë `Big Brother VIP´? Reagon për herë të parë Arbana Osmani, ja çfarë thotë

Rikthimi i programit `Big Brother´ ka qënë një ndër çështjet më të përfolura kohët e fundit, por mesa duket nuk pritet të fillojë këtë vit.

“Po “Big Brother” nuk do jetë më nga ty, na mungon ai format me ty në krye!”- e pyet ndjekësi Arbanën

“Pyetja e jetës ( as `si je´ nuk më është bërë më shumë se kjo pyetje) Big Brother do ketë, por jo këtë vit. Më vjen mirë që ky program kërkohet kaq shumë dhe uroj me gjithe zëmër që `Top Channel´ të mund ta sjellë vitin që vjen. Por mos më pyesni që tani nëse do të jem un prezantuesja sepse pas një viti nuk e diiiii çfarë mund të ndodhë…Ajo që di me siguri është që `Top Channel´ si gjjithmonë do të dijë të bëjë një zgjedhje të shkëlqyer.´´- është përgjigjur Arbana