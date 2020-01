Rikthehet “Big brother”, Luana Vjollca zëvendëson Arbana Osmanin

Rikthehet spektakli i madh “Big Brother”. Dhe ashtu si më parë ishte paralajmëruar, ky format këtë vit do të vijë me disa ndryshime. Por duket se ndryshimi më i madh është moderatorja, pasi Arbana deklaroi se nuk do të ishte më në krye të këtij show. Konfirmohen zërat se Luana do të jetë prezantuesja e këtij reality. Moderatorja në mbyllje të programit të saj “Shiko kush luan” deklaroi se do rikthehet shumë shpejt në ekran, brenda 1 muaji. Kaq ka mjaftuar që të ngjallen dyshimet se Luana do të prezantojë “Big Brother”. Kjo nuk është hera e parë që Luana përflitet për prezantimin e spektaklit të njohur, pasi edhe dy vite më parë emri i saj ishte ndër më të komentuarit në media.