“Damian Gjiknuri është ushtar i Ramës”, Basha: Sdo të ketë amnisti për asnjë nga ata që kanë vjedhur votat!

Kryebashkiaku Lulzim Basha deklaroi se nuk do të ketë amnisti për Damian Gjiknurin, pavarësisht se opozita e bashkuar ka pranuar të ulet në një tryezë me të për Reformën Zgjedhore.Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët nga selia blu, Basha deklaroi se Gjiknuri dhe shumë socialistë të tjerë janë vetëm “ushtarë” të Edi Ramës, duke shtuar se opozita e bashkuar ka për synim largimin e këtij të fundit dhe bandës së tij. “Shqipëria do të ndryshoj përmes të njëjtave mekanizmave siç ndryshon edhe Evropa. Në kushtet e Bundestagut është edhe fillimi i ndjekjes penale për ata që lidhen me vjedhjen e votave. Ky kusht është përforcuar edhe me arrestimet e këtyre personave.

Nuk ka për të pasur amnisti as për Gjiknurin, as për Imerajn, as për Advylajt, dhe për asnjë që është përfshirë në vjedhjen e votave. Është detyrë e PD të cojë para drejtësisë të gjithë ata që kanë vjedhur votat. Por, ju them që këta janë të gjithë ushtarë të Edi Ramës. Ndaj, stigmatizimi i procesit të Reformës Zgjedhore nuk është gjë tjetër, veçse rënie viktimë e kësaj propagande. Synimi ynë është të largojmë e Edi Ramën dhe bandat e tij”, deklaroi kreu i PD.