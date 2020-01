INSTAGRAM sjell risinë që të gjithë e kemi pritur prej kohësh

Instagram-i sa vjen dhe përmirëson opsionet e tij, duke jua lehtësuar kështu “jetën” përdoruesve të tij. Shumica prej jush me siguri e hapin Instagramin nga telefoni dhe DM (Direct Message) e keni të aksesueshëm nga celulari.

Mirëpo, çfarë ndodh kur ju e hapni llogarinë tuaj të Instagramit në kompjuter? Nuk ka një opsion ku ju mund të flisni me mesazhe me miqtë tuaj.

Epo, së shpejti Instagram do të ketë të aksesueshme në kompjuter edhe DM. Ju mund të flisni me mesazhe, të bëni like dhe komente nga kompjuteri njësoj si në celular. Kjo gjë po testohet dhe së shpejti do të jetë e aksesueshme për të gjithë.