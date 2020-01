Pas Alketës një tjetër shqiptare në Sanremo, ja për kë bëhet fjalë

Dua Lipa do të jetë e ftuar në festivalin prestigjios italina Sanremo.

Mediat italiane shkruajnë se Dua Lipa do të përfitoj nga rasti për të promovuar turneun e saj të ardhshëm ‘Future Nostalgjia’ për të cilin do të udhëtojë sërish në Itali në fund të prillit.Emri i turneut është marrë nga albumi i saj i dytë që do të dalë këtë pranverë i cili përmban hitin “Don’t start noë’

E ndërkohë që Dua nuk ka reaguar aspak për këtë lajm në Instagram, (përveç një fotoje me pica ku shkruan: E dua Italinë!”.