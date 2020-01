Foto/ U bllokua arma pas gjuajtjes së parë, Kei Piu u plagos me kallashnikov

Detaje te reja nga ngjarja e ndodhur pas mesnate në Elbasan ku mbeti i plagosur një 23-vjeçar. I riu Kei Piu (në foto) u gjet i plagosur jashtë një lokali në lagjen “Kongresi i Elbasanit”, pranë stadiumit “Elbasan Arena”.

Sipas burimeve për “BalkanWeb” nga grupi hetimor, dyshohet se ka qenë një atentat i mirëfilltë ndaj 23-vjeçarit i cili figuron me precedentë penalë. Qëllimi i atentatit ka qenë eliminimi i 23-vjeçarit por një incident me armën e autorëve ka bërë që ai të shpëtojë mrekullisht, thanë burimet. Mësohet se personat që kanë qëlluar kanë qenë me maska e kallashnikov po u ishte bllokuar arma pas gjuajtjes së dytë, raporton “BalkanWeb”.Atentati është i ngjashëm me skemën e disa krimeve të kryera gjatë muajve të fundit në Elbasan e Peqin. Atentati Dyshohet të ketë lidhje me ngjarje të tjera kriminale të mëparshme.

I riu u gjet i plagosur nga policia dhe u transportua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë që janë disa të shoqëruar.