Genta Ismajli me pamje provokuese, këngëtarja në krahët e miliarderit turk

Genta Ismajli ka ndarë me ndjekësit e saj një çastet më të bukura me të dashurin turk. Këtë herë çifti kanë vendosur të shkojnë në një vend të nxehtë për t’u relaksuar dhe kanë zgjedhur një pishinë të madhe me xhakuzi. Nga videot që Genta ka postuar, shihet pamjet e një qyteti të tërë nga lartë. Këngëtarja më pas e kthen kamerën nga vetja, nga ku duket e veshur me bikini, ndërsa pas saj shihet i dashuri, Husein Usta, i cili po relaksohet dhe po qesh me videon e saj. Genta duket se po shijon ditët më të lumtura në krahët e miliarderit turk.