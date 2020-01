Julian Deda nxjerr zbuluar Marinën, moderatorja paska një surprizë për sezonin e ri të “Kalifornias”

Sezoni televiziv i emisionit “Kalifornia”, nën moderimin e Marina Vjollcës u mbyll me sukses këtë vit, por mesa duket, në sezonin e dytë emisioni do të vijë me surpriza, sipas aktorit të humorit Julian Deda.

Në rrjetin e tij social “Instagram”, Deda ka publikuar një foto të moderatores Vjollca, duke I kërkuar asaj të zbulojë se ç´surprizë do të sjellë.

Marinaaa, tregoja njerezve surprizen e sezonit te ri, mos i ler te presin deri ne 1 Shkurt…! ”- shkruan Juli krahas fotos.

“O Jul, o i poshtër”- ia ka kthyer Marina

Epo, nuk na mbetet gjë tjetër veçse të presim për të parë çfarë surprizash do të vinë në sezonin e rradhës.