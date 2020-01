Ngjarje e rëndë/ Përfshihet nga flakët banesa, digjen brenda katër fëmijë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Rumani, pasi një shtëpi u përfshi nga flakët, dhe si rrjedhojë pati dhe viktima. Akoma më e frikshme është fakti se prindërit i kishin harruar fëmijët e vegjël brenda banesës.

Viktimat ishin të moshave gjashtë muajshe deri në gjashtë vjeç, ndërsa vëllai më i madh i tyre 14 vjeç arriti të shpëtojë me plagë të lehta. Autoritetet thanë se shkak është bërë soba me dru, me të cilën familja ngrohej, shkruajnë mediat e huaja.

Policia ka arrestuar prindërit, për neglizhencë ndaj fëmijëve të vegjël. Ata kanë pranuar se shpesh herë, kur dilnin nga banesa, linin fëmijët vetëm.