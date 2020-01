Nje perplasje me arme ka ndodhur mbremjen e djeshme ne qytetin e Elbasanit. Behet me dije se nga dy makina qe kane qene ne levizje eshte hapur zjarr. Per pasoje i plagosur ka mbetur nje 22- vjecar.

Nuk dihet nese personi i plagosur K.P ka lidhje me ngjarjen, apo eshte plagosur rastesisht. Ngjarja ndodhi ne qender te qytetit prane stadiumit ” Elbasan Arena”.