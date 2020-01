Në nëntor këngëtari i njohur Kastro Zizo dha lajmin e bukur se do të bëhet baba për herë të tretë. Më vonë ai zbuloi dhe gjininë e foshnjës, duke treguar se do të bëhet me djalë.

Deri më sot nuk dihej asgjë në lidhje me partneren e tij por me anë të një fotoje të publikuar së fundmi në Instastory, këngëtari i ka prezantuar të gjithë me të.

Në foton në fjalë Kastro është i shoqëruar nga dy miq të tij dhe partnerja, e cila ka marrë të gjithë vëmendjen me barkun e rrumbullakosur.